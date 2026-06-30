MG cán mốc 40.000 xe đến tay khách hàng, sắp tung 3 mẫu xe hybrid và plug-in hybrid mới

Ngày 30/06/2026, MG Việt Nam chính thức đạt cột mốc 40.000 xe đến tay khách hàng, sau 6 năm hiện diện ở thị trường Việt Nam trên nhiều phân khúc từ Sedan, SUV đến xe điện. Trong đó có 25.000 xe MG ZS.

Mới đây, MG đã bổ nhiệm ông Tang Donghui vào vị trí Tổng giám đốc SAIC Motor Việt Nam.



Tại lễ bàn giao chiếc MG7 đến khách hàng, lãnh đạo SAIC Motor Việt Nam cho biết, thị trường Việt Nam tiếp tục là thị trường trọng điểm trong chiến lược phát triển của tập đoàn tại châu Á, bên cạnh Ấn Độ và Thái Lan. “Cột mốc 40.000 xe kể từ năm 2020 không phải là điểm dừng, mà là bệ phóng vững chắc để MG Việt Nam hướng tới những mục tiêu cao hơn trong giai đoạn tiếp theo”, Tổng giám đốc SAIC Motor Việt Nam khẳng định.

Sau giai đoạn điều chỉnh chiến lược trong nửa đầu năm 2026, MG Việt Nam triển khai hàng loạt kế hoạch về sản phẩm, hệ thống phân phối và dịch vụ hậu mãi. Theo đó, thương hiệu đang chuẩn bị ra mắt loạt xe hybrid đến với Việt Nam, dự kiến trong tháng 8 - tháng 9 tới với nhiều mẫu xe sử dụng công nghệ mới.

Đồng thời, lãnh đạo MG Việt Nam cũng hé lộ kế hoạch phát triển dài hạn thông qua việc xây dựng nhà máy lắp ráp tại Việt Nam. Hiện quá trình đang trong giai đoạn đàm phán với đối tác để hiện thực hóa kế hoạch này, dự kiến sẽ triển khai vào cuối năm 2027.

Về thị trường xe điện, ông Tang Donghui dự báo thị trường này sẽ vẫn tiếp tục phát triển tại Việt Nam. Ở tập đoàn mẹ, mảng xe điện đóng góp tỷ trọng rất lớn với nhiều sản phẩm hiện đại. Tuy nhiên việc phát triển xe điện tại Việt Nam sẽ cần đi kèm cùng quá trình xây dựng hệ sinh thái, đặc biệt là hạ tầng trạm sạc. Hiện MG đang làm việc với các đối tác để phát triển mạng lưới sạc hoàn thiện trước khi mở rộng hơn nữa những mẫu xe điện chiến lược đến thị trường Việt Nam.



MG cho biết sẽ củng cố hệ thống bán hàng, tăng số lượng điểm dịch vụ, đảm bảo nguồn cung phụ tùng và rút ngắn thời gian sửa chữa nhằm cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Về sản phẩm, doanh nghiệp sẽ từng bước chuyển dịch từ danh mục xe động cơ đốt trong sang các dòng xe sử dụng công nghệ năng lượng mới. Trong quý III và quý IV năm nay, MG dự kiến giới thiệu ba mẫu xe hybrid và plug-in hybrid hoàn toàn mới.

﻿Chia sẻ thêm về các chiến lược trọng tâm hỗ trợ khách hàng, ông Trần Nam Thắng - Phó tổng giám đốc SAIC Motor Việt Nam tiết lộ thêm, MG Việt Nam sẽ triển khai nhiều chính sách bán hàng ưu đãi như ký kết hợp tác với các ngân hàng để khách hàng được hỗ trợ lãi suất 0% khi mua xe.