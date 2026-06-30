31.000 tỷ đồng tiền thưởng Vietlott về tay ai?

Cơn lốc may mắn mang tên Vietlott Lotto 5/35: 1 năm, 365 tỷ đồng được trao tay

Chính thức ra mắt thị trường từ ngày 29/06/2025, Lotto 5/35 đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt nhờ tần suất quay thưởng đều đặn 2 lần/ngày, luật chơi hấp dẫn "trùng 1 số vẫn trúng" cùng cơ chế chia giải Độc đắc độc đáo. Đây cũng là loại hình xổ số có rất nhiều người trúng giải trong năm qua.

Tính đến mốc dấu ấn 1 năm ra mắt (29/06/2025 - 29/06/2026), Lotto 5/35 đã thiết lập nên một kỷ lục: 66 người chơi trúng thưởng các giải thưởng trị giá trên 1 tỷ đồng, với tổng giá trị giải thưởng được trao lên tới hơn 365 tỷ đồng . Trong đó, tính riêng giải Độc đắc (Jackpot), sản phẩm đã mang lại may mắn đổi đời cho 24 chủ nhân với tổng số tiền thưởng hơn 252 tỷ đồng.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là giải Độc đắc "khủng" nhất lịch sử của sản phẩm Lotto 5/35. Cụ thể, tại kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 00606 diễn ra ngày 27/04/2026, một nhân viên ngân hàng thuộc thế hệ Gen Z tại TP.Hồ Chí Minh đã xuất sắc trở thành chủ nhân của giải thưởng trị giá hơn 23 tỷ đồng . ﻿

Vietlott Lotto 5/35.

Hành trình 1 thập kỷ Vietlott với hơn 31.000 tỷ đồng

Sự bùng nổ của Lotto 5/35 trong năm qua là một mảnh ghép đáng chú ý trong bức tranh thành công của Vietlott trên chặng đường 1 thập kỷ kinh doanh tại Việt Nam.

Vietlott cho hay, sau 10 năm kinh doanh, doanh nghiệp này đã trả thưởng 31.000 tỷ đồng cho hơn 190 triệu lượt người chơi may mắn trên toàn quốc.

Cơ cấu giải thưởng của Vietlott qua các năm liên tục ghi nhận những cột mốc lịch sử ở tất cả các dòng sản phẩm:

Nhóm sản phẩm Ma trận (Mega 6/45 & Power 6/55): Đây là nhóm sản phẩm dẫn đầu toàn hệ thống về quy mô trả thưởng với tổng giá trị lên tới 18.339 tỷ đồng (chia đều cho hơn 54,2 triệu lượt trúng thưởng).

Mega 6/45: Ghi nhận 159 giải Jackpot với tổng trị giá khoảng 5.730 tỷ đồng.

Power 6/55: Ghi nhận 374 giải Jackpot với tổng giá trị hơn 6.449 tỷ đồng. Đặc biệt, ngày 22/07/2025 đã đi vào lịch sử xổ số Việt Nam khi giải Jackpot kỷ lục trị giá hơn 344 tỷ đồng chính thức tìm thấy chủ nhân may mắn.

Nhóm sản phẩm Quay nhanh (Keno, Bingo18, Lotto 5/35) có 130 triệu lượt trúng thưởng, tổng số tiền chi trả đạt 10.586 tỷ đồng .

Trong đó, tân binh Lotto 5/35 đóng góp một phần không nhỏ vào sự tăng trưởng thần tốc này chỉ sau 1 năm ra mắt.

Nhóm sản phẩm Dãy số (Max 3D/3D+ và Max 3D Pro): Dòng sản phẩm dễ chơi, dễ trúng này cũng chứng minh sức hút đáng nể khi ghi nhận hơn 5,3 triệu lượt trúng thưởng, trị giá 1.285 tỷ đồng.

Năm 2025, Công ty TNHH MTV Xổ số Điện Toán Việt Nam (Vietlott), đạt doanh thu hơn 9.686 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2024 và vượt 11% kế hoạch Bộ Tài chính giao.

Về đóng góp ngân sách các địa phương, Vietlott đóng góp hơn 2.495 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Vietlott ghi nhận hơn 32 triệu lượt trúng thưởng và đã trả thưởng hơn 5.342 tỷ đồng đến người chơi trên toàn quốc, tăng 25%.﻿