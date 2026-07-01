MBS dự báo lợi nhuận quý 2 của nhiều doanh nghiệp địa ốc dự báo giảm, riêng Vinhomes vẫn tăng 2 chữ số

Theo báo cáo ngành bất động sản vừa công bố, Chứng khoán MB cho rằng thị trường bất động sản trong quý 2/2026 tiếp tục ảm đạm trước áp lực từ nền lãi suất cao.

Mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng đã tăng khoảng 1-1,5 điểm % so với quý trước. Theo đó, lãi suất cho vay trong lĩnh vực bất động sản hiện ở mức 13-14%, tăng khoảng 2 điểm % so với cùng kỳ.

Một số dự án mới mở bán như Masterise Lumière Hanoi, Vinhomes Hạ Long Xanh, Vin Cần Giờ đã đưa ra chính sách hỗ trợ người mua, trong đó có việc cố định lãi suất 7-8% trong 2 năm đầu. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường chưa thực sự khả quan do nhà đầu tư lo ngại mặt bằng lãi suất có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Ngoài yếu tố lãi suất, tâm lý chờ đợi quy hoạch tại các thành phố lớn, đặc biệt là quy hoạch tổng thể 100 năm của Thủ đô Hà Nội, cũng khiến giao dịch chậm lại. Đơn vị phân tích này ước tính giá giao dịch tại một số dự án chung cư đã giảm khoảng 5% so với quý trước.

Trong bối cảnh đó, hoạt động mở bán mới của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết diễn ra kém tích cực. Nguồn cung mới chủ yếu đến từ các đại đô thị của Vinhomes như Hạ Long Xanh, Cần Giờ và Hải Vân Bay.

Một “ông lớn” vẫn tăng lãi﻿

Theo MBS, kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp bất động sản chủ yếu đến từ việc bàn giao các dự án đã mở bán trong giai đoạn 2024-2025, thay vì đóng góp từ các đợt mở bán mới.

Nguồn: MBS Research | Số dưới tên doanh nghiệp là lợi nhuận ròng dự báo, đơn vị: tỷ đồng

Cụ thể, lợi nhuận ròng quý 2/2026 của Vinhomes (VHM) được dự báo đạt 8.377 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, nhờ ghi nhận từ các dự án Green Paradise, Wonder City và Green City. Cả năm 2026, lợi nhuận ròng của VHM được dự báo đạt 58.512 tỷ đồng, tăng 42%.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp địa ốc khác được dự báo giảm lợi nhuận trong quý 2. Vincom Retail (VRE) có thể đạt 1.215 tỷ đồng lợi nhuận ròng, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ, dù mảng cho thuê bán lẻ vẫn duy trì ổn định.

Đất Xanh (DXG) được dự báo đạt 70 tỷ đồng lợi nhuận ròng, giảm 14% do bàn giao ít sản phẩm hơn tại dự án Gem Sky World, trong khi mảng môi giới chịu ảnh hưởng từ thanh khoản thị trường chậm lại.

Khang Điền (KDH) được dự báo đạt 170 tỷ đồng lợi nhuận ròng, giảm 15% so với cùng kỳ do bàn giao ít sản phẩm thấp tầng hơn tại dự án Gladia.

Nam Long (NLG) cũng được dự báo đạt 80 tỷ đồng lợi nhuận ròng, giảm 19%, trong bối cảnh doanh nghiệp bàn giao ít sản phẩm hơn tại dự án Waterpoint.

Theo báo cáo, các doanh nghiệp bất động sản hiện thận trọng hơn với kế hoạch mở bán mới. Nhóm doanh nghiệp quy mô trung bình có xu hướng tập trung vào các dự án hướng đến nhu cầu ở thực, như căn hộ, thay vì triển khai các khu đô thị lớn.

Trong nửa cuối năm, một số dự án dự kiến mở bán mới gồm Mizuki Park của Nam Long, The Privé của Đất Xanh và Gladia của Khang Điền.