DN tài sản nghìn tỷ quản lý đất vàng 33 Láng Hạ tổ chức đại hội bất thành: Có loạt cổ đông lớn đình đám nhưng chỉ 4 người tham dự

CTCP Tổng Công ty Công trình Đường sắt Việt Nam, RCC Group (UPCoM: RCC) ngày 30/6 tổ chức bất thành ĐHĐCĐ thường niên 2026 do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự theo quy định.

Theo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, đại hội chỉ có 4 cổ đông tham dự, đại diện hơn 3,4 triệu cổ phần, tương ứng 9,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tỷ lệ này không đủ điều kiện để đại hội được tiến hành.

Theo BCTC của RCC cho thấy công ty đang có 6 cổ đông lớn nắm từ 5% cổ phần trở lên, tổng cộng sở hữu gần 59% vốn điều lệ.﻿

Đây không phải lần đầu RCC gặp khó trong việc tổ chức đại hội cổ đông. Năm 2025, doanh nghiệp cũng phải tới lần triệu tập thứ hai mới tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên.

Tại đại hội năm 2025, cổ đông RCC đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm ông Vũ Đức Tiến, ông Mai Thanh Phương, ông Nguyễn Duy Kiên và ông Phạm Ngọc Quốc Cường. Sau đó, ông Vũ Đức Tiến được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT, còn ông Nguyễn Duy Kiên giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Duy Kiên - Chủ tịch KITA Group

Theo báo cáo quản trị năm 2025, ông Nguyễn Duy Kiên sở hữu 3,24 triệu cổ phiếu RCC, tương ứng 10,1% vốn. Ông Kiên được biết đến là nhà sáng lập Kita Group.

Trước thời điểm tổ chức đại hội, cổ phiếu RCC đã bị HNX đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 1/6/2026 do công ty chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Theo đó, cổ phiếu RCC chỉ được giao dịch vào thứ Sáu hàng tuần.

Trong văn bản giải trình ngày 10/6, RCC cho biết công ty đang phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để hoàn tất kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Do vẫn còn một số nội dung cần rà soát, đối chiếu và giải trình giữa công ty và đơn vị kiểm toán, RCC chưa thể phát hành báo cáo kiểm toán đúng hạn.

Kế hoạch 2026 lợi nhuận tăng 2,4 lần﻿

Theo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2026, RCC dự kiến đặt mục tiêu tổng giá trị sản lượng hơn 1.000 tỷ đồng, doanh thu 900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 20 tỷ đồng. So với kết quả thực hiện năm 2025, kế hoạch này tương ứng tăng 87,6% về giá trị sản lượng, tăng 37,5% về doanh thu và gấp khoảng 2,4 lần lợi nhuận trước thuế.

Ban lãnh đạo RCC cho biết kế hoạch năm 2026 được xây dựng trên cơ sở tiếp tục tập trung vào mảng xây lắp công trình giao thông, đặc biệt là lĩnh vực hạ tầng đường sắt; đồng thời đẩy mạnh tìm kiếm việc làm mới, nâng cao năng lực thi công và tiếp tục tái cơ cấu theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn.

RCC cũng đánh giá kế hoạch năm nay vẫn đối mặt nhiều thách thức khi thị trường xây lắp hạ tầng cạnh tranh gay gắt, tiến độ triển khai dự án còn chậm, trong khi chi phí nguyên vật liệu và áp lực tài chính tiếp tục ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, RCC ghi nhận doanh thu thuần 654,7 tỷ đồng, giảm 15,7% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2,6 tỷ đồng, thấp hơn mức 3,8 tỷ đồng của năm 2024 và hơn 30 tỷ đồng của năm 2023.

Sang quý 1/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 66,3 tỷ đồng, giảm 7,7% so với cùng kỳ. Giá vốn vượt doanh thu khiến RCC lỗ gộp gần 8 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, công ty báo lỗ sau thuế gần 28 tỷ đồng.

Tại cuối quý 1/2026, tổng tài sản của RCC đạt khoảng 1.080 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn, đạt hơn 676 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ở mức khoảng 399 tỷ đồng.

Hiện hoạt động kinh doanh chính của RCC là xây lắp, bên cạnh đó công ty cũng quản lý khu đất lớn tại 33 Láng Hạ hiện đang làm văn phòng cho thuê.﻿