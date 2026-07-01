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Dragon Capital chuẩn bị mở ETF mới tại châu Âu, đón sóng nâng hạng chứng khoán Việt Nam

| | Doanh nghiệp

Dragon Capital chuẩn bị mở ETF mới tại châu Âu, đón sóng nâng hạng chứng khoán Việt Nam

Dragon Capital đang chuẩn bị đưa một ETF đầu tư vào Việt Nam ra thị trường châu Âu, trong bối cảnh chứng khoán Việt Nam sắp được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi.

Theo ETF Stream, Dragon Capital đang chuẩn bị gia nhập thị trường ETF châu Âu thông qua nền tảng ETF “white-label” của Waystone. Sản phẩm dự kiến mang tên Dragon Capital Vietnam UCITS ETF và đã được nộp hồ sơ xin phê duyệt tại Ireland.

Dữ liệu LEI Ireland cho thấy Dragon Capital Vietnam UCITS ETF đã được cấp mã định danh pháp nhân vào ngày 26/6/2026. Pháp nhân này có địa chỉ tại Dublin, Ireland; phần địa chỉ trụ sở điều hành ghi “c/o Waystone Management Company (IE) Limited”.

Dragon Capital dự kiến sử dụng nền tảng ETF “white-label” của Waystone. Có thể hiểu đây là mô hình “thuê hạ tầng để ra mắt ETF”: công ty quản lý quỹ đứng tên thương hiệu và phụ trách chiến lược đầu tư, còn đối tác nền tảng Waystone hỗ trợ các khâu pháp lý, vận hành quỹ, giám sát tuân thủ, lưu ký, niêm yết và phân phối.

Ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital, trao đổi online về "Giải pháp phát triển thị trường vốn để khuyến khích dòng vốn nước ngoài có chất lượng"

Dragon Capital là một trong những công ty quản lý quỹ lớn nhất tập trung vào thị trường Việt Nam, do ông Dominic Scriven đồng sáng lập từ hơn 30 năm trước. Theo ETF Stream, công ty hiện quản lý khoảng 5 tỷ USD tài sản.

Trước đó, Dragon Capital đã hợp tác với KraneShares để ra mắt KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF, mã KPHO, niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York.

Tại Việt Nam, Dragon Capital cũng đang có các ETF nội địa như ETF VNDiamond, ETF VNMidCap và ETF VN30.

Ngoài ETF, Dragon Capital còn được biết đến với Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL), quỹ đầu tư đóng niêm yết tại London, tập trung vào cổ phiếu Việt Nam. Theo Dragon Capital, VEIL được thành lập từ năm 1995 và là một quỹ thuộc FTSE 250.

Công ty cũng đã có sản phẩm UCITS tại châu Âu từ trước. Quỹ Vietnam Equity Fund của Dragon Capital được giới thiệu là quỹ UCITS cổ phiếu Việt Nam chủ động đầu tiên, ra mắt ngày 30/9/2013.

Động thái chuẩn bị mở ETF UCITS tại châu Âu diễn ra khi câu chuyện nâng hạng thị trường Việt Nam đang thu hút sự chú ý của nhà đầu tư quốc tế. Hồi tháng 10/2025, FTSE Russell công bố Việt Nam sẽ được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, với ngày hiệu lực dự kiến 21/9/2026, sau kỳ đánh giá trung gian.

Đến tháng 4/2026, Reuters đưa tin FTSE Russell đã xác nhận việc nâng hạng Việt Nam sau kỳ rà soát, với hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Việc Dragon Capital chuẩn bị đưa ETF đầu tư vào Việt Nam sang châu Âu cho thấy các sản phẩm tài chính gắn với thị trường chứng khoán Việt Nam đang được mở rộng ra quốc tế, nhất là trong giai đoạn Việt Nam tiến gần hơn tới nhóm thị trường mới nổi trong hệ thống phân loại của FTSE Russell.

PV

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
dragon capital

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