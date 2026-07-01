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Công ty dược phẩm hàng đầu trên sàn có tân Chủ tịch người Trung Quốc sau thương vụ thâu tóm nghìn tỷ, chốt trả cổ tức 6% bằng tiền

| | Doanh nghiệp

Công ty dược phẩm hàng đầu trên sàn có tân Chủ tịch người Trung Quốc sau thương vụ thâu tóm nghìn tỷ, chốt trả cổ tức 6% bằng tiền

Sau thương vụ đổi chủ quy mô gần 6.000 tỷ đồng, Imexpharm tiếp tục ghi nhận thay đổi ở thượng tầng. Cùng thời điểm, doanh nghiệp dược này cũng công bố kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông.

CTCP Dược phẩm Imexpharm (mã chứng khoán: IMP) vừa công bố quyết định của HĐQT về việc bầu ông Liu Daping, Thành viên HĐQT không điều hành, giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027.

Ảnh: Livzon Pharmaceutical Group.

Trước đó, ngày 23/6, cổ đông Imexpharm đã thông qua việc bầu bổ sung bà Liu Ning làm Thành viên HĐQT không điều hành. Hai nhân sự này do cổ đông Lian SGP Holding Pte. Ltd. đề cử.

Ở chiều ngược lại, ông Woo Sungmin, ông Trương Minh Hùng và ông Chung Suyong không còn là Thành viên HĐQT Imexpharm sau khi có đơn từ nhiệm.

Các biến động nhân sự diễn ra sau khi Lian SGP Holding Pte. Ltd. trở thành cổ đông chi phối tại Imexpharm.

Lian SGP là công ty con của Livzon Pharmaceutical Group, tập đoàn dược phẩm Trung Quốc. Với giá chào mua 57.400 đồng/cp, giá trị thương vụ ước tính gần 6.000 tỷ đồng.

Cùng ngày 30/6, HĐQT Imexpharm cũng thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 6% mệnh giá, tương ứng 600 đồng/cp. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến là 14/7/2026 và ngày thanh toán dự kiến là 21/7/2026.

Về kết quả kinh doanh, quý 1/2026, Imexpharm ghi nhận doanh thu thuần hơn 546 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 82 tỷ đồng, tăng 10%, nhờ tiết giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu IMP đang giao dịch quanh 41.200 đồng/cp, giảm khoảng 25% so với vùng trên 55.000 đồng/cp hồi đầu tháng 4.

PV

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