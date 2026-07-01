Cùng bấm nút khởi công loạt dự án gần 10 tỷ USD, các tập đoàn hàng đầu Việt Nam nói gì?

Sáng nay (1/7), UBND TP.HCM tổ chức lễ khởi công đồng loạt 8 công trình, dự án trọng điểm tại khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026).

Theo ước tính, tổng vốn đầu tư của 8 dự án là hơn 253.033 tỷ đồng, tương đương khoảng 9,6 tỷ USD. Trong đó, nguồn vốn được huy động từ đầu tư công, hợp tác công tư (PPP) và vốn doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công các công trình, dự án sáng 1/7.

Nhóm dự án quy mô lớn trên được khởi công đều là những công trình trọng điểm đã được HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư.

Về mặt cảnh quan đô thị, thành phố khởi công dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Công viên cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng (29.317 tỷ đồng).

Ở mảng hạ tầng giao thông kết nối liên vùng là loạt dự án cao tốc, nút giao và cảng biển chiến lược. Trong đó, TP.HCM kích hoạt dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành (46.918 tỷ đồng) và dự án đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu (93.159 tỷ đồng). Song song là ‘siêu’ dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1).

Trục cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) (22.975 tỷ đồng) cũng là một trong những dự án lớn có mặt trong danh sách khởi công vào sáng nay.

Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được trao đổi trước lễ khởi công sáng 1/7.

Ngoài ra, cầu đường Bình Tiên (đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh) cũng sẽ chính thức khởi công với tổng mức đầu tư 6.275 tỷ đồng.

Cuối cùng, nhằm giảm tải áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, hai nút giao quan trọng kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành là nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác (2.970 tỷ đồng) và nút giao hoàn chỉnh với Quốc lộ 50 (590,6 tỷ đồng) cũng đã được chính thức khởi công.

Tại sự kiện, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sungroup (đơn vị làm dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng) cho biết, giá trị lớn nhất của dự án không nằm ở những công trình hiện hữu, mà ở ký ức lịch sử và tinh thần dân tộc.

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Geleximco, đại diện liên danh nhà đầu tư thực hiện Dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ.

Do đó, phía tập đoàn không đặt mục tiêu tạo nên một biểu tượng mới để thay thế những giá trị sẵn có. Sun Group khẳng định sẽ gìn giữ và tiếp nối lịch sử thông qua việc tôn trọng di sản, hồi sinh cảnh quan và bồi đắp những giá trị mới. Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và không gian cây xanh Bến Bạch Đằng sẽ được kết nối thành một trục không gian mở ven sông - nơi người dân tìm về lịch sử, tận hưởng thiên nhiên, sinh hoạt văn hóa và gắn kết gần gũi hơn với thành phố.

Đại diện liên danh các đơn vị thực hiện dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ, Chủ tịch Geleximco Vũ Văn Tiền khẳng định, việc đồng loạt khởi công các dự án trọng điểm, trong đó có dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ, không chỉ đơn thuần là dấu mốc của một công trình hạ tầng. Đây là lời cam kết mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group nói về ý nghĩa của dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Công viên cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng.

Dự án trên được kỳ vọng sẽ trở thành một trung tâm cảng biển quốc tế, đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng 10% của TPHCM và cả nước trong những năm tới.

Cũng theo ông Tiền, Dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ có tổng vốn đầu tư 50.820 tỷ đồng, với công suất thiết kế đạt 10,8 triệu TEUs/năm và có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn nhất thế giới, lên đến 250.000 DWT. Dự án dự kiến đưa vào khai thác thương mại từ quý II/2028 và hoàn thành toàn bộ vào năm 2034.

Trong khi đó, bà Trần Vân Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết, tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Vũng Tàu sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, tạo bước đột phá cho giao thương, phát triển du lịch, vận tải hành khách, logistics và nâng cao chất đời sống người dân trong khu vực.

Theo bà, Tuyến đường trên góp phần hoàn thiện trục kết nối liên hoàn từ trung tâm đô thị TP.HCM tới Cần Giờ và đi Vũng Tàu. Công trình cũng được kỳ vọng sẽ là động lực để Cần Giờ đón khoảng 40 triệu lượt du khách/năm, góp phần hình thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM và khu vực.

Bà Trần Vân Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup.

Về phía chính quyền, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cho hay, 8 dự án trên được hoạch định theo chiến lược phát triển lâu dài, bền vững với tổng nguồn vốn đầu tư ‘khổng lồ’ và là những lát cắt chiến lược trong bức tranh hạ tầng tổng thể, phục vụ mục tiêu phát triển bứt phá của thành phố.

Với khối lượng công việc vô cùng lớn của các dự án, ông yêu cầu các Sở, ban ngành của thành phố và UBND các phường/xã có dự án cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh, chậm trễ trong xử lý thủ tục hành chính và các vấn đề liên quan.

Đối với chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị nhà thầu thi công và các nhà đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, máy móc, công nghệ hiện đại, xây dựng kế hoạch thi công một cách khoa học, chi tiết. “Hãy làm việc với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, thi công nhanh nhất, đạt chất lượng tốt nhất và đảm bảo an toàn lao động tuyệt đối", ông Dinh nói.



