Chủ tịch Geleximco Vũ Văn Tiền: Cảng Cái Mép Hạ hoàn thành có thể đón siêu tàu container lớn nhất thế giới 250.000 tấn

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Geleximco (vest xám). Ảnh: Trần Chung

Ngày 1/7, TP.HCM tổ chức Lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2026).

Theo kế hoạch, Thành phố tổ chức khởi công 8 công trình, dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư (không tính nhà ở xã hội) lên đến hơn 253.033 tỷ đồng (tương đương khoảng 9,6 tỷ USD).

Một trong 8 dự án, công trình trọng điểm là Dự án Đầu tư xây dựng cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1).

Dự án Cảng Tổng hợp và Container Cái Mép Hạ có tổng mức đầu tư khoảng 50.820 tỷ đồng, quy mô 351.2 ha, với tổng chiều dài cầu cảng 7,5 km.

Khi hoàn thành toàn bộ dự án, cảng sẽ đạt công suất khai thác khoảng 10.8 triệu TEU mỗi năm, trở thành một trong những cảng container có quy mô lớn nhất Việt Nam và trong khu vực.

Dự án được giao cho liên doanh ba nhà đầu tư chiến lược gồm CTCP Tập đoàn Geleximco, CTCP Vận tải và thương mại quốc tế (ITC Corp), Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thực hiện.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco, đại diện liên danh nhấn mạnh, cảng Cái Mép Hạ mang tầm vóc của một siêu dự án. Khi hoàn thành, hệ thống bến cảng có thể đón siêu tàu container lớn nhất thế giới có trọng tải lên tới 250.000 tấn, tương đương sức chở khoảng 24.000 TEU.

Dự án dự kiến đưa vào khai thác thương mại từ quý II/2028 và hoàn thành toàn bộ vào năm 2034.

“Sự kiện hôm nay vượt lên khuôn khổ một dự án hạ tầng. Đây là một cam kết mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 09 của Trung ương, của Bộ Chính trị. Chúng tôi xác định Cái Mép Hạ không chỉ là một bến cảng, mà còn là một chìa khóa chiến lược, cửa ngõ kinh tế biển trọng yếu, trung tâm trung chuyển container quốc tế, trung tâm logistics của khu vực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số của TP.HCM và của cả nước trong những năm tới theo Nghị quyết của Trung ương Đảng đã vạch ra”, ông Tiền nhấn mạnh.

Phối cảnh dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ. Ảnh: Portcoast

Dự án Đầu tư xây dựng cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1) là dự án hạ tầng cảng biển chiến lược, góp phần nâng cao năng lực logistics và vị thế cửa ngõ giao thương quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đông Nam Bộ. Với vị trí chiến lược của khu vực Cái Mép - Thị Vải và quy mô đầu tư hiện đại, Cảng Cái Mép Hạ sẽ trở thành cảng cửa ngõ và trung tâm trung chuyển container quốc tế hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Dự án được triển khai tại phường Tân Phước, TPHCM, đáp ứng yêu cầu phát triển theo hướng cảng xanh, cảng thông minh, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường và đa dạng sinh học tại khu vực, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về quốc phòng, an ninh.

Đại diện liên danh dự án khẳng định sẽ kiến tạo Cái Mép Hạ thành cảng biển xanh, thông minh và hiện đại mang tầm vóc thế giới, góp phần thúc đẩy tốc độ xuất khẩu, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và giảm thiểu đáng kể chi phí logistics; qua đó gia tăng trực tiếp lợi nhuận cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Phan Trang