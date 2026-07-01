Từ khu đất hoang đến trường mầm non hơn 2,5 triệu USD tại xã hơn 196.000 dân ở TP.HCM

Xã Tân Vĩnh Lộc được hình thành từ xã Vĩnh Lộc B, phần lớn xã Phạm Văn Hai của huyện Bình Chánh trước đây và một phần phường Tân Tạo của quận Bình Tân trước đây. Sau sáp nhập, xã có diện tích hơn 34 km2, dân số hơn 196.000 người, kéo theo nhu cầu lớn về hạ tầng xã hội, trong đó có trường lớp mầm non.

Trong bối cảnh đó, việc doanh nghiệp giáo dục tư nhân đầu tư thêm cơ sở mầm non tại khu dân cư đông đúc được kỳ vọng góp phần chia sẻ áp lực trường lớp và tạo thêm lựa chọn cho phụ huynh.﻿

Ngày 28/6, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Việt Mỹ tổ chức lễ khánh thành Trường Mầm non Việt Mỹ 8 tại mặt tiền đường Võ Văn Vân, xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM. Theo kế hoạch, trường dự kiến đi vào hoạt động từ đầu tháng 7/2026.

Cơ sở này có tổng mức đầu tư hơn 2,5 triệu USD, tương đương khoảng 65 tỷ đồng, diện tích sàn xây dựng hơn 2.000 m2. Trường gồm 12 phòng học, 4 phòng chức năng, dự kiến đón hơn 400 trẻ từ 2 đến 6 tuổi.

Các hạng mục tại cơ sở mới gồm hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động, camera an ninh, máy lạnh âm trần, hồ bơi, sân chơi và mảng xanh. Đây là các không gian phục vụ việc học tập, vui chơi và chăm sóc trẻ trong giai đoạn mầm non.

Vị trí trường nằm trên trục đường Võ Văn Vân, gần chợ, thuộc khu dân cư đông đúc và có giao thông kết nối thuận tiện.

Thêm nguồn lực xã hội hóa giáo dục tại địa bàn đông dân﻿

Chia sẻ tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Thành Nhân, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc, cho rằng đầu tư cho giáo dục là lựa chọn có ý nghĩa lâu dài, bởi giáo dục tạo nền tảng cho sự phát triển trong tương lai.

Theo ông Nhân, cơ sở mầm non mới góp thêm nguồn lực cùng địa phương chăm lo cho trẻ em. Trong điều kiện dân cư phát triển, sự tham gia của các cơ sở giáo dục ngoài công lập có thể góp phần chia sẻ áp lực trường lớp, đồng thời giúp phụ huynh có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu của gia đình.

Ông Nguyễn Bá Linh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Việt Mỹ, cho biết hơn một năm trước, khu vực xây dựng trường vẫn là khu đất hoang sơ. Sau quá trình xây dựng, cơ sở đã hoàn thành với hệ thống phòng học, phòng chức năng, hồ bơi và khu vui chơi, sẵn sàng đón những học sinh đầu tiên.

Theo ông Linh, mỗi ngôi trường được hình thành đều gắn với niềm tin của phụ huynh, sự đồng hành của cộng đồng và mong muốn đóng góp vào sự nghiệp giáo dục. Trường Mầm non Việt Mỹ 8 vì vậy không chỉ là một công trình xây dựng mới, mà còn là một bước mở rộng dịch vụ giáo dục cho người dân địa phương.

Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Việt Mỹ được thành lập từ năm 2014. Sau hơn 12 năm phát triển, hệ thống hiện có gần 4.000 học sinh, với các cơ sở mầm non, một trường tiểu học và hai trung tâm ngoại ngữ tại khu vực Vĩnh Lộc - Bình Chánh cũ.