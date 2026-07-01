Sang Singapore mở công ty, một doanh nghiệp Việt thu về gần 5 tỷ USD, tỷ suất lợi nhuận gây bất ngờ

Theo báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty Petrolimex Singapore LTD ghi nhận doanh thu 126.522 tỷ đồng. Quy đổi tương đối, con số này tương đương khoảng 5 tỷ USD.

Mức doanh thu này cao hơn đáng kể so với nhiều công ty con lớn trong hệ thống Petrolimex. Cụ thể, Petrolimex Sài Gòn đạt doanh thu 20.071,2 tỷ đồng, Petrolimex Hà Nội đạt 15.575,4 tỷ đồng, còn Petrolimex Quảng Ninh đạt 9.312,1 tỷ đồng.

Thậm chí còn cao hơn doanh thu của nhiều doanh nghiệp lớn khác như Vietnam Airlines (121.000 tỷ), Đầu tư Điện máy Xanh …﻿

Riêng doanh thu của Petrolimex Singapore cũng tương đương khoảng 40% doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn trong năm 2025.



﻿Tuy vậy ít nhất 1/3 doanh thu (41.800 tỷ) của Petrolimex Singapore năm 2025 là bán cho chính công ty mẹ Petrolimex.

Theo báo cáo hợp nhất của Petrolimex, có khoảng 69.000 tỷ ﻿doanh thu đến từ các khách hàng ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Dù doanh thu rất lớn, lợi nhuận của Petrolimex Singapore lại khá mỏng. Năm 2025, công ty này ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 123,1 tỷ đồng. Biên lãi ròng tạm tính chỉ khoảng 0,1%, tức 1.000 đồng doanh thu mới được 1 đồng lợi nhuận.

Trong khi đó, Petrolimex Sài Gòn báo lãi sau thuế 143,9 tỷ đồng, Petrolimex Hà Nội lãi 43,5 tỷ đồng và Petrolimex Quảng Ninh lãi 95,1 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế của ba đơn vị này đạt 282,5 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với Petrolimex Singapore.

Điều này cho thấy doanh thu rất lớn của Petrolimex Singapore chủ yếu phản ánh đặc thù hoạt động kinh doanh, giao dịch xăng dầu quốc tế, vốn có giá trị giao dịch lớn nhưng biên lợi nhuận thấp.

Theo giới thiệu của Petrolimex Singapore, doanh nghiệp này được thành lập năm 2009, là công ty do Petrolimex sở hữu 100% vốn. Hoạt động chính của công ty tập trung vào kinh doanh xăng dầu, nhiên liệu bay, dầu nhiên liệu và cung cấp các dịch vụ liên quan như thuê tàu, đại lý, cấp nhiên liệu cho tàu biển.

Tại thời điểm cuối năm 2025, Petrolimex Singapore có vốn điều lệ 278,5 tỷ đồng, tổng tài sản 13.785,5 tỷ đồng và tổng nợ phải trả 13.266,4 tỷ đồng.

Bức tranh toàn hệ thống Petrolimex

Năm 2025, Petrolimex ghi nhận tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất 312.400 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.027 tỷ đồng.

Ở cấp công ty mẹ, Petrolimex ghi nhận tổng doanh thu và thu nhập 185.178 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.904 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý là quy mô nộp ngân sách của Petrolimex lớn hơn rất nhiều so với lợi nhuận. Năm 2025, toàn Tập đoàn nộp ngân sách 30.565 tỷ đồng, gấp khoảng 10 lần lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Báo cáo cũng cho biết các doanh nghiệp trong hệ thống Petrolimex đều ghi nhận lợi nhuận. Cụ thể, nhóm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn có 38/38 công ty kinh doanh có lợi nhuận; nhóm công ty có vốn góp của Tập đoàn trên 50% có 10/10 công ty kinh doanh có lợi nhuận.

Như vậy, toàn bộ 48 doanh nghiệp thuộc hai nhóm công ty con và công ty do Petrolimex nắm chi phối đều có lãi trong năm 2025.