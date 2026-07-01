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Không chỉ góp vốn đầu tư, Vinhomes chốt tham gia thi công 2 tuyến đường sắt với tổng giá trị 117.139 tỷ đồng

| | Doanh nghiệp

Vinhomes sẽ tham gia liên danh với CTCP Đầu tư và Xây dựng SGC để thực hiện các hợp đồng thiết kế, thi công hai tuyến đường sắt do VinSpeed làm chủ đầu tư.

Theo văn bản công bố, liên danh Vinhomes - SGC dự kiến thực hiện hai hợp đồng với VinSpeed.

Trong đó, hợp đồng thiết kế, thi công công trình đường sắt tuyến Bến Thành - Cần Giờ có giá trị dự kiến 43.766 tỷ đồng.

Hợp đồng tuyến Hà Nội - Quảng Ninh có giá trị dự kiến 73.373 tỷ đồng. Tổng giá trị hai hợp đồng đạt khoảng 117.139 tỷ đồng.

Đối tác liên danh của Vinhomes là CTCP Đầu tư và Xây dựng SGC, doanh nghiệp có mã số doanh nghiệp 4201946958, trụ sở tại Khánh Hòa. Theo thông tin Vingroup công bố hồi tháng 3/2026, SGC nằm trong hệ sinh thái các công ty xây dựng được tập đoàn này quy hoạch để triển khai các dự án hạ tầng và đại đô thị, cùng với VinCons, Vin Alpha và Vin Landscape.

SGC từng gây chú ý khi tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng hồi tháng 4/2026. Tiền thân của doanh nghiệp là CTCP Đầu tư và Xây dựng TPCON, thành lập tháng 1/2022. Sau nhiều lần tái cấu trúc và đổi tên, SGC chuyển hướng sang lĩnh vực hạ tầng đường sắt, cầu, hầm TBM và cọc khoan nhồi. Doanh nghiệp hiện do ông Phạm Văn Khương làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Trước đó, Vinhomes cũng công bố một giao dịch khác liên quan đến dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ hợp tác với VinSpeed trong việc đầu tư, xây dựng, vận hành và kinh doanh dự án này trên địa bàn 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Ở giao dịch hợp tác đầu tư này, Vinhomes dự kiến góp tối đa 85% tổng mức đầu tư của dự án, sau khi trừ phần vốn VinSpeed huy động từ bên thứ ba. Tuy nhiên, phần vốn góp của Vinhomes không vượt quá 35% tổng tài sản ghi nhận trên báo cáo tài chính gần nhất tại từng thời điểm.

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh có tổng mức đầu tư khoảng 147.000 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Tuyến đường dài khoảng 120 km, đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh, với tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h.

Theo kế hoạch, tuyến Hà Nội - Quảng Ninh sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại trong năm 2028. Khi vận hành, thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Quảng Ninh dự kiến còn khoảng 23 phút.

Trong khi đó, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ là dự án kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với Cần Giờ. Đây cũng là một trong các dự án hạ tầng quy mô lớn có sự tham gia của VinSpeed trong thời gian gần đây.

Anh Khôi

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