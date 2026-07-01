Lần đầu Chính phủ Lào cấp phép doanh nghiệp Việt Nam thuê đất 99 năm, triển khai dự án rộng hơn 557 ha, vốn đầu tư 1 tỷ USD

Theo TTXVN, ngày 28/6 tại thủ đô Viêng Chăn, Công ty TNHH KN Viêng Chăn Group và Công ty TNHH Bất động sản Real Concept đã ký kết hợp tác chiến lược nhằm phát triển dự án bất động sản tại Đặc khu kinh tế Long Thành - Viêng Chăn.

Dự án có quy mô 557,28 ha, tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD. Theo thông tin được công bố, đây là dự án đầu tiên được Chính phủ Lào cấp phép cho doanh nghiệp Việt Nam thuê đất trong thời hạn 99 năm.

Ngoài thời hạn thuê đất, dự án còn được áp dụng một số cơ chế ưu đãi như quyền sở hữu nhà ở dành cho người nước ngoài, cấp thị thực cư trú dài hạn cùng các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.

Đến nay, đặc khu kinh tế Long Thành - Viêng Chăn hiện đã đưa vào vận hành sân golf 36 hố đạt tiêu chuẩn quốc tế và phân khu đô thị mẫu với các biệt thự hướng sông. Theo kế hoạch, các hạng mục gồm khách sạn 5 sao, bệnh viện quốc tế, trường học liên cấp và trung tâm thương mại quốc tế sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới.

Tại lễ ký kết, ông Bouavieng Champaphan, Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Real Concept - doanh nghiệp 100% vốn Lào - cho biết doanh nghiệp đang mở rộng đầu tư sang lĩnh vực hạ tầng xã hội.

Ngoài các dự án trường học đang triển khai, doanh nghiệp cũng đã quy hoạch các dự án bệnh viện quốc tế, khu liên hợp thể thao, khu nghỉ dưỡng, khu dịch vụ - giải trí, khu công nghệ cao và các dự án bất động sản cao cấp.