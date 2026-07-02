Vietjet sắp lập hãng hàng không tại Úc, nhắm thị trường nội địa do Qantas và Virgin thống trị

Theo các chuyên gia hàng không Úc, động thái này có thể phá vỡ "thế độc quyền đôi" lâu nay của hai hãng bay lớn là Qantas và Virgin.

Theo Australian Financial Review, hãng hàng không giá rẻ của Việt Nam đang nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận nhà khai thác tàu bay (AOC) từ Cơ quan An toàn Hàng không Dân dụng Úc (CASA).

Nếu được CASA phê duyệt, Vietjet sẽ thành lập một công ty con có tư cách pháp nhân tại Úc với đội bay ban đầu dự kiến gồm 10 chiếc Boeing 737 MAX 8.

Sydney Morning Herald cho biết Vietjet đã nộp đơn xin phép khai thác hàng nghìn chuyến bay nội địa mỗi năm từ sân bay Sydney. Ảnh: Sydney Morning Herald.

Trong giai đoạn đầu, hãng dự định tận dụng các lượt cất/hạ cánh mới được mở tại sân bay Sydney để khai thác các tuyến thuộc "tam giác vàng" của Úc, kết nối ba thành phố lớn là Sydney, Melbourne và Brisbane.

Trong khi đó, Sydney Morning Herald cho biết Vietjet đã nộp đơn xin phép khai thác hàng nghìn chuyến bay nội địa mỗi năm từ sân bay Sydney. Nếu được chấp thuận, hãng sẽ mang đến cho hành khách Úc thêm một lựa chọn di chuyển giữa thủ phủ bang New South Wales (NSW), Melbourne và Brisbane.

Có thể thay đổi cục diện thị trường

Theo chuyên gia hàng không Peter Harbison, sự xuất hiện của Vietjet trên thị trường nội địa Úc sẽ tạo ra "tác động khổng lồ" và góp phần kéo giảm giá vé.

"Điểm khác biệt lớn nhất ở đây là họ (VietJet) là một hãng hàng không đã có nền tảng vững chắc, sở hữu nguồn lực tài chính rất mạnh. Thứ hai, đây cũng là một hãng bay quốc tế cực kỳ am hiểu thị trường Úc. Không nghi ngờ gì nữa, sự xuất hiện này sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện thị trường", ông Harbison nói với 9News.

Ông Harbison cũng dự đoán các chuyến bay nội địa của Vietjet có thể cất cánh "khá dễ dàng" trong vòng 6-9 tháng nếu cơ quan quản lý bật đèn xanh. Tuy nhiên, giới quan sát trong ngành cho rằng tiến độ này khá tham vọng và mốc thời gian thực tế có thể rơi vào đầu hoặc giữa năm 2027.

Không chỉ giới chuyên gia, các đơn vị khai thác hạ tầng hàng không cũng bày tỏ sự ủng hộ. CEO Lorie Argus của Sân bay Melbourne cho biết sân bay hoàn toàn sẵn sàng đón Vietjet.

"Chúng tôi chắc chắn có đủ chỗ. Xét từ góc độ cơ sở hạ tầng, chúng tôi luôn sẵn sàng không gian cho Vietjet", bà nói.

Bước đi táo bạo của Vietjet

Việc gia nhập thị trường nội địa Úc được đánh giá là một bước đi đầy tham vọng của Vietjet, bởi trong nhiều năm qua, không ít hãng hàng không đã thất bại khi tìm cách phá vỡ thế thống trị của Qantas và Virgin.

Nếu thành công, công ty con của Vietjet sẽ trở thành hãng hàng không quốc tế đầu tiên cạnh tranh trực tiếp trên thị trường nội địa Úc kể từ khi Tiger Airways, hãng con của Singapore Airlines, gia nhập thị trường vào tháng 11/2007. Gần đây hơn, các hãng Bonza và Rex Airlines cũng đều phải dừng hoạt động hoặc rơi vào tình trạng phá sản.

Đây cũng sẽ là thị trường hàng không nước ngoài thứ ba mà Vietjet thành lập hãng con hoặc liên doanh, sau Thái Lan vào năm 2014 và Kazakhstan vào năm 2025.

Hiện Vietjet đang vận hành 135 máy bay, trong đó có 101 chiếc đặt tại Việt Nam. Hãng cũng đã đặt mua thêm 100 máy bay A321neo và một chiếc A330neo, đồng thời khai thác một số máy bay COMAC.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, Vietjet ghi nhận doanh thu 82.093 tỷ đồng (4,4 tỷ đô la Úc), trong khi lợi nhuận trước thuế tăng 51%, tương đương 112,7 triệu đô la Úc.



