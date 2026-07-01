Cổ phiếu một công ty cao su tăng trần dù vừa hoãn họp ĐHĐCĐ

Trong phiên 1/7, TNC tăng lên 32.250 đồng/cp, tương ứng mức tăng 6,97% so với tham chiếu. Đáng chú ý, đà tăng trần này chỉ đi kèm khối lượng giao dịch vỏn vẹn 500 cổ phiếu, tương ứng giá trị khớp lệnh khoảng 16 triệu đồng.

Diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh TNC vừa thông báo tạm dừng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026. Trước đó, cuộc họp dự kiến diễn ra ngày 23/6, song HĐQT công ty đã quyết định tạm dừng do UBND TP.HCM, đơn vị quản lý phần vốn Nhà nước chi phối tại doanh nghiệp, chưa có văn bản chấp thuận cho người đại diện vốn biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền đại hội.

Theo thông báo, Cao su Thống Nhất sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào thời điểm phù hợp sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan.

Về kết quả kinh doanh, quý 1/2026, TNC ghi nhận doanh thu thuần gần 39 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 11,6 tỷ đồng, tăng 66% so với mức gần 7 tỷ đồng của quý 1/2025.

Tính cả năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 166 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 42,6 tỷ đồng, tăng 9%; lợi nhuận sau thuế đạt 49,3 tỷ đồng, tăng gần 22% và là mức cao nhất trong giai đoạn 2021-2025.

Cao su Thống Nhất là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trồng, khai thác, chế biến cao su và sơ chế gỗ cao su. Cổ phiếu TNC hiện có thanh khoản khá thấp, nhiều phiên chỉ ghi nhận vài trăm đến vài nghìn đơn vị được sang tay, khiến giá có thể biến động mạnh chỉ với lượng giao dịch nhỏ.