Tiên phong chuyển đổi số, ELINK đạt Top 5 nền tảng công nghệ BĐS tại VARS Award

Ngày 27/06/2026, trong khuôn khổ Ngày hội Môi giới BĐS Việt Nam 2026 diễn ra tại Cần Thơ, Lễ Vinh danh nghề Môi giới Bất động sản Việt Nam - VARS Awards 2026 chính thức diễn ra.

Với chủ đề tôn vinh các giá trị "Chuẩn mực - Minh bạch - Kỷ nguyên số", giải thưởng năm nay đặt trọng tâm vào các doanh nghiệp tiên phong làm chủ công nghệ. Việc ELINK được xướng tên tại hạng mục công nghệ danh giá không chỉ là cột mốc tự hào của doanh nghiệp mà còn khẳng định vị thế dẫn dắt xu hướng Proptech (Công nghệ bất động sản) tại Việt Nam.

Bước tiến tiên phong trong kỷ nguyên số hóa bất động sản

Những năm gần đây, thị trường bất động sản chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ trong hành vi của khách hàng và phương thức tiếp cận của môi giới. Tốc độ, tính chính xác và sự minh bạch trong dữ liệu trở thành yếu tố sống còn quyết định năng lực cạnh tranh. Nhận định sâu sắc xu hướng này, Công ty ELINK đã đầu tư nghiên cứu và phát triển nền tảng công nghệ mang tên Elink - giải pháp đột phá giúp số hóa toàn bộ quy trình phân phối bất động sản.

Elink được xây dựng như một hệ sinh thái trực tuyến kết nối toàn diện 4 bên: Chủ đầu tư, Sàn giao dịch, Môi giới/Cộng tác viên và Khách hàng trên cùng một hệ thống đồng nhất. Mục tiêu cốt lõi của ứng dụng là tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, giải phóng người dùng khỏi các quy trình thủ công phức tạp và rút ngắn tối đa thời gian thực hiện giao dịch.

Điểm đắt giá giúp ứng dụng Elink thuyết phục Hội đồng giám khảo VARS chính là quy trình vận hành khép kín gồm 8 bước tự động hóa chặt chẽ và chuyên nghiệp. Nền tảng mang đến trải nghiệm giao dịch số hóa tiện lợi khi hỗ trợ người dùng tra cứu giỏ hàng, bảng giá và tình trạng sản phẩm theo thời gian thực, đồng thời cho phép tạo yêu cầu giữ chỗ hay đặt cọc online một cách nhanh chóng.

Tính an toàn và chuẩn mực nghề nghiệp cũng được kiểm soát tối đa nhờ hệ thống xác minh danh tính tự động (eKYC) cho môi giới ngay từ bước tham gia. Đặc biệt, giải pháp này còn tối ưu hóa tính minh bạch dòng tiền bằng cách tự động tính toán mức phí và ghi nhận quy trình chi trả hoa hồng cho môi giới ngay khi khách hàng hoàn tất hợp đồng theo đúng chính sách quy định.

Bên cạnh đó, giải pháp của ELINK được đánh giá cao nhờ cam kết bảo mật thông tin tuyệt đối. Mọi dữ liệu liên quan đến thông tin và lịch sử giao dịch đều được mã hóa, phục vụ duy nhất cho mục đích vận hành hệ thống và kết nối người dùng, bảo vệ quyền lợi tối đa cho cả môi giới lẫn khách hàng.

Khẳng định tầm nhìn phát triển bền vững trong chu kỳ mới

Toàn bộ hệ sinh thái số của ELINK đứng vững và vận hành trơn tru nhờ được hậu thuẫn bởi hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) chuyên sâu. Hệ thống ERP cho phép tự động đồng bộ hóa dữ liệu giỏ hàng khổng lồ từ các chủ đầu tư, tự động kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ eKYC và phê duyệt dòng tiền hoa hồng theo các chính sách phức tạp. Việc tích hợp ERP giúp ban lãnh đạo ELINK có được bức tranh tổng quan về hiệu suất bán hàng theo thời gian thực, kiểm soát rủi ro vận hành ở mức thấp nhất và đảm bảo dòng tiền chi trả luôn chính xác, minh bạch. Đây là bước đi chiến lược cho thấy tầm vóc của một doanh nghiệp bất động sản công nghệ chuẩn mực quốc tế.

Chia sẻ về danh hiệu cao quý tại VAR Awards năm nay, đại diện Ban lãnh đạo ELINK khẳng định: "Giải thưởng này là động lực to lớn để ELINK tiếp tục đầu tư, tối ưu hóa công nghệ và nâng cấp các tính năng bảo mật thông tin khách hàng. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng VARS để hướng tới một thị trường bất động sản chu kỳ mới: Chuẩn mực hơn, Minh bạch hơn và giàu Xung lực hơn trong kỷ nguyên số".

ELINK đang từng bước xây dựng hệ sinh thái bất động sản hiện đại, nơi chủ đầu tư, đối tác, môi giới và khách hàng được kết nối hiệu quả trên cùng một nền tảng.

Năng lực vận hành và độ ổn định của nền tảng Elink đã được minh chứng thực tế qua các chiến dịch phân phối quy mô lớn. Hiện nay, Bất động sản ELINK đang là đơn vị phân phối hàng loạt dự án đẳng cấp và có sức hút lớn tại thị trường, tiêu biểu như: Eaton Park, Lapura, Sol Garden, Fresia Riverside, Monrei Sài Gòn...

Việc đồng hành cùng các chủ đầu tư lớn tại các siêu dự án này đòi hỏi một hệ thống quản trị có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ và chịu tải cao khi hàng nghìn môi giới cùng truy cập, booking cùng một thời điểm. Chính ứng dụng Elink đã trở thành "bệ đỡ" vững chắc cho hoạt động phân phối của doanh nghiệp. Nhờ công nghệ, việc truyền tải thông tin dự án, cập nhật bảng hàng, khớp lệnh đặt cọc được thực hiện chính xác tuyệt đối theo từng giây, mang lại trải nghiệm mua hàng vượt trội cho khách hàng và tối ưu năng suất cho đội ngũ môi giới.

Danh hiệu TOP 5 Đơn vị dẫn đầu phát triển công nghệ tại VARS AWARDS 2026 là sự ghi nhận xứng đáng cho chiến lược đầu tư dài hạn và bài bản của ELINK. Trong chu kỳ phát triển tiếp theo, ELINK sẽ không ngừng đổi mới, mở rộng hệ sinh thái công nghệ và tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong làn sóng Proptech tại Việt Nam.