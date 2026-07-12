Hai doanh nghiệp Việt đều đặn thu vài nghìn tỷ mỗi năm từ bán vật liệu cho người Mỹ xây nhà: Một sắp lên sàn, một có Chủ tịch là Phó Giáo sư-Tiến sĩ

Năm 2025, AMY Grupo ghi nhận doanh thu thuần gần 6.998 tỷ đồng, trong đó doanh thu quốc tế đạt hơn 5.224 tỷ đồng, chiếm gần 75%.

Riêng thị trường Mỹ mang về khoảng 4.372 tỷ đồng, tương đương hơn 62% tổng doanh thu. Sản phẩm đóng góp lớn nhất là vật liệu SPC với doanh thu hơn 4.432 tỷ đồng. Ngoài ra, AMY còn sản xuất gạch ốp lát, ngói, vật liệu composite và sản phẩm PVC.

Vicostone đạt gần 4.129 tỷ đồng doanh thu thuần trong năm 2025, trong đó doanh thu xuất khẩu khoảng 2.837 tỷ đồng, chiếm gần 69%.

Doanh nghiệp không công bố riêng doanh thu tại Mỹ. Tuy nhiên, lãnh đạo Vicostone từng cho biết Mỹ chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động xuất khẩu. Nếu tỷ trọng thị trường này duy trì quanh 75-80% doanh thu xuất khẩu, doanh thu từ Mỹ năm 2025 có thể ước khoảng 2.100-2.300 tỷ đồng.

Vicostone tập trung vào đá nhân tạo gốc thạch anh cao cấp, được sử dụng cho mặt bàn bếp, bàn lavabo, ốp tường và nhiều hạng mục nội thất. Doanh nghiệp có hơn 150 mẫu sản phẩm, vận hành 7 dây chuyền với công suất trên 3,5 triệu m² mỗi năm.

AMY lớn hơn về doanh thu, VCS có biên lợi nhuận cao hơn

AMY báo lãi sau thuế gần 751 tỷ đồng trong năm 2025, giảm 7,8% so với năm trước. Vicostone lãi hơn 694 tỷ đồng, giảm khoảng 14%.

Dù doanh thu của AMY cao hơn Vicostone gần 70%, lợi nhuận sau thuế chỉ nhỉnh hơn khoảng 56 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận ròng của AMY lần lượt đạt khoảng 19,2% và 10,7%. Tại Vicostone, hai chỉ tiêu này đạt khoảng 25,3% và 16,8%.

AMY dự kiến chào bán 16,1 triệu cổ phiếu với giá 48.900 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động khoảng 787 tỷ đồng. Theo phương án sử dụng vốn, doanh nghiệp dự kiến dành 480 tỷ đồng để trả nợ ngân hàng, phần còn lại dùng thanh toán cho các nhà cung cấp và bổ sung vốn lưu động.

Trong khi đó, Vicostone đã niêm yết trên HNX từ tháng 12/2007 và hiện có 160 triệu cổ phiếu lưu hành.

Chủ tịch HĐQT Vicostone là ông Hồ Xuân Năng, PGS.TS chuyên ngành Cơ khí - Động lực. Ông trực tiếp sở hữu gần 6 triệu cổ phiếu VCS, tương đương khoảng 3,74% vốn.

Cổ đông chi phối Vicostone là Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A, nắm hơn 84% vốn. Tại AMY, Chủ tịch Lương Văn Mỹ và bốn cổ đông lớn khác đang sở hữu hơn 92% vốn trước IPO.

Cuối năm 2025, tổng tài sản của AMY Grupo và Vicostone gần như tương đương, cùng khoảng 5.750 tỷ đồng. Tuy nhiên, AMY có gần 3.978 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó nợ vay khoảng 2.474 tỷ đồng. Vicostone chỉ ghi nhận khoảng 618 tỷ đồng nợ phải trả và 334 tỷ đồng nợ vay.

Xét tiền và các khoản đầu tư nắm giữ đến đáo hạn, AMY có khoảng 1.303 tỷ đồng, còn Vicostone khoảng 1.676 tỷ đồng. Như vậy, dù quy mô tài sản tương đương, Vicostone có mức đòn bẩy thấp hơn đáng kể.