Công ty đầu tiên báo lỗ quý 2/2026

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải (mã CK: JOS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 với kết quả kinh doanh tiếp tục ảm đạm.

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của JOS trong quý 2/2026 chỉ đạt hơn 176 triệu đồng, giảm sâu so với mức 16,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.



Tính chung lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu của công ty đạt khoảng 815 triệu đồng, trong khi con số này ở nửa đầu năm 2025 là hơn 23 tỷ đồng.



Trong quý 2/2026, JOS ghi nhận khoản lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 9,34 tỷ đồng. Con số này đã cải thiện đáng kể so với mức lỗ 12,6 tỷ đồng của quý 2 năm trước.



Công ty cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến kết quả này đến từ việc chi phí tài chính vẫn duy trì ở mức cao, cụ thể là 9,3 tỷ đồng trong quý 2/2026, toàn bộ là chi phí lãi vay.

Trong văn bản giải trình, ban lãnh đạo JOS cho biết công ty đã dừng các hoạt động kinh doanh chính, doanh thu hiện tại chủ yếu chỉ phát sinh từ các dịch vụ. Đồng thời, việc phải ghi nhận các khoản chi phí lãi vay quá hạn tại các ngân hàng đã trực tiếp bào mòn kết quả kinh doanh.



Tính đến ngày 30/06/2026, tổng tài sản của công ty chỉ còn chưa đầy 6,1 tỷ đồng, giảm so với mức 6,5 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong khi đó, nợ phải trả của doanh nghiệp lên tới hơn 518,9 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản nợ ngắn hạn.

Khoản lỗ lũy kế chưa phân phối tính đến cuối quý 2/2026 đã lên tới 769,7 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu của công ty âm nặng hơn 512,8 tỷ đồng.

JOS có nguồn gốc từ Phân xưởng 3 của Camimex (Công ty Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau), được cổ phần hóa năm 1995 và thoái toàn bộ vốn Nhà nước vào năm 2003. Trong giai đoạn 2009 - 2012, doanh nghiệp từng đạt doanh thu quanh 1.000 tỷ đồng/năm, sản phẩm tôm đông lạnh xuất hiện tại các hệ thống bán lẻ lớn như Metro, BigC (nay là GO! và Tops Market) và xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản, châu Âu, Hàn Quốc, Đài Loan.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng quá nhanh khiến nợ vay và hàng tồn kho phình to, mở đầu chuỗi thua lỗ kéo dài từ năm 2012.