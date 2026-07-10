PNJ chỉ mua kim cương từ Hong Kong và Thái Lan: Cục Hải quan hé lộ quy mô nhập khẩu kim cương của Việt Nam

Sau vụ việc Giám đốc PNJ Lab bị khởi tố trong đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương, nguồn gốc kim cương của PNJ cũng như hoạt động nhập khẩu kim cương tại Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn.

Theo quy định hiện hành, Cục Hải quan cho biết kim cương thô chỉ được phép nhập khẩu từ các quốc gia và vùng lãnh thổ là thành viên của Quy chế Chứng nhận Kimberley (Kimberley Process - KP). Mỗi lô hàng phải có Giấy chứng nhận KP hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp và thực hiện đầy đủ thủ tục hải quan theo quy định.

Cơ quan Hải quan sẽ kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa, cấp Giấy xác nhận kim cương thô nhập khẩu và quản lý theo quy định của pháp luật. Việc thông quan mặt hàng kim cương được thực hiện trên cơ sở hồ sơ khai báo của doanh nghiệp, Giấy chứng nhận KP cùng các chứng từ liên quan.

Hong Kong và Thái Lan chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong nhập khẩu kim cương của Việt Nam

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2025 Việt Nam nhập khẩu khoảng 241,2 triệu USD kim cương.

Trong đó, Ấn Độ là nguồn cung lớn nhất với 107,6 triệu USD, tiếp theo là Bỉ đạt 51,7 triệu USD, Botswana 22,3 triệu USD và Mỹ 8,9 triệu USD.

Trong khi đó, Hong Kong chỉ đạt 6,7 triệu USD, tương đương với Nhật Bản. Kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 4,9 triệu USD và từ Thái Lan hơn 4 triệu USD.

Sang 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch nhập khẩu kim cương của Việt Nam đạt 121,5 triệu USD.

Ấn Độ tiếp tục dẫn đầu với 63,2 triệu USD, tiếp theo là Bỉ 17,9 triệu USD, Israel 9,1 triệu USD (gấp khoảng 2 lần cùng kỳ năm 2025), Botswana 7,7 triệu USD và Mỹ 3,6 triệu USD.

Đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu từ Hong Kong giảm xuống còn 2,8 triệu USD, trong khi Thái Lan tăng lên 5,1 triệu USD. Trung Quốc chỉ đạt khoảng 2,2 triệu USD.

PNJ: Kim cương chỉ được mua từ hai nguồn

Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán Vietcap sau buổi gặp gỡ nhà đầu tư ngày 6/7, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ - cho biết toàn bộ kim cương do PNJ kinh doanh đều được thu mua qua hai nguồn gồm: Kim cương nhập khẩu chính ngạch, hợp pháp; Kim cương thu mua lại từ khách hàng thông qua chương trình thu mua của công ty.

Theo bà Dung, nguồn kim cương nhập khẩu của PNJ đến từ Thái Lan và Hong Kong.

Lãnh đạo PNJ cũng nhấn mạnh mối quan hệ giữa PNJ và PNJ Lab chỉ dừng ở các hợp đồng dịch vụ giám định. PNJ Lab chỉ thực hiện chức năng cấp chứng nhận chất lượng, không kinh doanh kim cương.

Trên cơ sở đó, PNJ khẳng định không có bất kỳ viên nào trong khoảng 28.000 viên kim cương bị cáo buộc buôn lậu được bán qua hệ thống phân phối của doanh nghiệp.

Nhu cầu tiêu thụ kim cương của PNJ tăng mạnh qua các năm

Theo các báo cáo thường niên của PNJ, lượng kim cương nguyên liệu được doanh nghiệp sử dụng đã tăng đáng kể trong nhiều năm.

Năm 2020, PNJ sử dụng 52.137 carat kim cương nguyên liệu; năm 2021 tăng lên 74.805 carat và đạt 146.298 carat trong năm 2022.

Năm 2023, doanh nghiệp công bố tổng lượng tiêu thụ kim cương và đá quý đạt khoảng 2,47 triệu carat.

Đến năm 2024, lượng kim cương sử dụng đạt 107.970 carat. Năm 2025, tổng sản lượng kim cương, đá quý và đá thường được PNJ sử dụng khoảng 914.100 carat.

Theo ước tính của Công ty Chứng khoán SSI, các sản phẩm liên quan đến kim cương, bao gồm kim cương rời và trang sức kim cương, hiện đóng góp khoảng 33% doanh thu mảng trang sức của PNJ.

SSI cho rằng nếu niềm tin người tiêu dùng suy giảm trong thời gian dài, tăng trưởng doanh thu của PNJ có thể chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên, các hoạt động thanh tra và điều tra gần đây không chỉ diễn ra tại PNJ mà còn liên quan đến nhiều doanh nghiệp khác trong ngành. Do đó, người tiêu dùng có thể xem đây là vấn đề của toàn ngành, dù với vị thế dẫn đầu thị trường, PNJ có thể chịu mức độ giám sát lớn hơn.

Doanh thu từ sản phẩm kim cương được ước tính lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng

Báo cáo tài chính cho thấy năm 2025 PNJ đạt doanh thu 35.410 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.828 tỷ đồng. Trước đó, năm 2024 doanh thu đạt 38.232 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.112 tỷ đồng.

Riêng quý I/2026, PNJ ghi nhận doanh thu 17.366 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.467 tỷ đồng.

Nếu theo ước tính của SSI rằng nhóm sản phẩm kim cương chiếm khoảng 33% doanh thu trang sức, doanh thu từ các sản phẩm liên quan đến kim cương của PNJ có thể đạt quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Ngọc Thảo (SN 1974, trú TP.HCM), Giám đốc PNJ Lab, để điều tra về hành vi buôn lậu trong đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương. Theo cơ quan điều tra, PNJ Lab là một trong những đơn vị giám định đá quý có uy tín tại Việt Nam. Tuy nhiên, với vai trò Giám đốc, ông Thảo bị cáo buộc đã câu kết với các đối tượng khác mua các viên kim cương nhập lậu có thông số không khớp với giấy chứng nhận GIA với giá rẻ. Sau đó, ông Thảo được cho là đã mài bỏ mã số GIA khắc trên viên kim cương, khắc lại mã số của PNJ Lab và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính. Theo Công an Thanh Hóa, giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương. Mặc dù PNJ Lab là đơn vị kiểm định độc lập và theo quy định không được phép kinh doanh các sản phẩm do mình kiểm định, nhưng cơ quan điều tra cho rằng ông Thảo đã thực hiện hành vi trái quy định vì mục đích vụ lợi, gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức kiểm định cũng như niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường kim cương trong nước.



