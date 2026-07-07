PNJ chính thức rớt khỏi nhóm DN tỷ USD, gia đình Chủ tịch và loạt quỹ ngoại mất hàng trăm tỷ
Sau 3 phiên giảm sàn liên tiếp, vốn hóa PNJ lùi về còn khoảng 26.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 989 triệu USD. Cú rơi của cổ phiếu khiến loạt quỹ ngoại lớn như Dragon Capital, T. Rowe Price, VinaCapital và gia đình Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung cùng ghi nhận mức giảm theo thị giá hàng trăm tỷ đồng.
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PNJ:
Cổ phiếu PNJ của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tiếp tục giảm sàn trong phiên giao dịch ngày 7/7, xuống 50.800 đồng/cp. Đây là phiên giảm sàn thứ 3 liên tiếp của mã này, sau khi đóng cửa phiên 2/7 ở mức 63.100 đồng/cp.
Vốn hóa PNJ trước chuỗi giảm đạt khoảng 32.290 tỷ đồng. Sau 3 phiên giảm sàn, vốn hóa doanh nghiệp giảm khoảng 6.300 tỷ đồng. Với mức vốn hóa rơi xuống dưới mốc 26.000 tỷ đồng, PNJ đã rời khỏi câu lạc bộ doanh nghiệp có vốn hoá trên 1 tỷ USD của thị trường chứng khoán Việt.
Loạt quỹ ngoại cũng “kẹt hàng” tại PNJ
Theo báo cáo thường niên 2025, cổ đông nước ngoài nắm 48,92% vốn điều lệ PNJ. Với mức vốn hóa PNJ giảm khoảng 6.300 tỷ đồng sau 3 phiên, phần sở hữu tương ứng của nhóm cổ đông ngoại giảm khoảng 3.080 tỷ đồng theo thị giá.
Trong đó, nhóm quỹ Dragon Capital nắm khoảng 6% vốn PNJ, tương ứng mức giảm khoảng 378 tỷ đồng. T. Rowe Price Associates, Inc nắm 5,79% vốn, tương ứng mức giảm khoảng 364 tỷ đồng. Nhóm quỹ VinaCapital nắm khoảng 5,04% vốn PNJ, tương ứng mức giảm khoảng 317 tỷ đồng.
Bên cạnh khối ngoại, gia đình Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung đang trực tiếp nắm khoảng 12,9% vốn PNJ. Tạm tính theo mức giảm vốn hóa sau 3 phiên, phần sở hữu này giảm khoảng 813 tỷ đồng theo thị giá.
Cú rơi của cổ phiếu PNJ diễn ra sau các thông tin liên quan đến vụ việc tại Công ty TNHH Giám định PNJ, công ty thành viên của PNJ. Trước đó, PNJ và ban lãnh đạo doanh nghiệp đã nhiều lần lên tiếng trấn an khách hàng, cổ đông, đồng thời cho biết hoạt động kinh doanh vẫn được duy trì ổn định.
Chiều 6/7, ông Cao Ngọc Duy, em trai Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung, cũng đăng ký mua vào cổ phiếu PNJ trong bối cảnh mã này giảm sàn liên tiếp.
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