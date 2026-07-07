PNJ chính thức rớt khỏi nhóm DN tỷ USD, gia đình Chủ tịch và loạt quỹ ngoại mất hàng trăm tỷ

Cổ phiếu PNJ của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tiếp tục giảm sàn trong phiên giao dịch ngày 7/7, xuống 50.800 đồng/cp. Đây là phiên giảm sàn thứ 3 liên tiếp của mã này, sau khi đóng cửa phiên 2/7 ở mức 63.100 đồng/cp.

Vốn hóa PNJ trước chuỗi giảm đạt khoảng 32.290 tỷ đồng. Sau 3 phiên giảm sàn, vốn hóa doanh nghiệp giảm khoảng 6.300 tỷ đồng. Với mức vốn hóa rơi xuống dưới mốc 26.000 tỷ đồng, PNJ đã rời khỏi câu lạc bộ doanh nghiệp có vốn hoá trên 1 tỷ USD của thị trường chứng khoán Việt.

Loạt quỹ ngoại cũng “kẹt hàng” tại PNJ

Theo báo cáo thường niên 2025, cổ đông nước ngoài nắm 48,92% vốn điều lệ PNJ. Với mức vốn hóa PNJ giảm khoảng 6.300 tỷ đồng sau 3 phiên, phần sở hữu tương ứng của nhóm cổ đông ngoại giảm khoảng 3.080 tỷ đồng theo thị giá.