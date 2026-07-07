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'Miếng bánh' giám định kim cương chia cho những ai trước khi xảy ra biến cố tại công ty của PNJ với 28.000 viên kim cương buôn lậu?

| | Doanh nghiệp

'Miếng bánh' giám định kim cương chia cho những ai trước khi xảy ra biến cố tại công ty của PNJ với 28.000 viên kim cương buôn lậu?

Cựu CEO P-Lab Đặng Ngọc Thảo từng chia sẻ, mỗi tháng, PNJLab kiểm định hơn 10.000 sản phẩm, trong đó đa số là kim cương, có những sản phẩm trị giá cả triệu USD.

Tại Việt Nam, thị phần giám định kim cương chủ yếu tập trung vào các đơn vị gắn với những thương hiệu vàng bạc, đá quý lớn. Trong đó, P-Lab (tên cũ là PNJLab) năm 2016 từng thông tin rằng chiếm 70% thị phần giám định kim cương và các loại đá quý tại Việt Nam.

Cựu CEO Đặng Ngọc Thảo khi đó chia sẻ, mỗi tháng, PNJLab kiểm định hơn 10.000 sản phẩm, trong đó đa số là kim cương, có những sản phẩm trị giá cả triệu USD.

P-Lab tiền thân là Trung Tâm Giám Định PNJ được thành lập từ năm 1996, do Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận làm chủ sở hữu. Công ty cung cấp các dịch vụ thử nghiệm, tư vấn về kim cương, về các loại đá quý, đá bán quý và về vàng, bạc, kim loại quý, kim loại màu.

Một đơn vị giám định kim cương khác cũng được biết đến nhiều là Viện Ngọc học và Trang sức DOJILAB. Tiền thân là Trung tâm giám định Vàng bạc đá quý DOJI, DOJILAB được thành lập từ năm 2009, là một chi nhánh trực thuộc Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực: giám định vàng bạc đá quý, đào tạo Ngọc học, nghiên cứu khoa học công nghệ.

Các hoạt động, dịch vụ chính tại DOJILAB là Giám định kim cương, Kiểm định đá màu, Giám định kim loại quý (Theo TCVN 7055: 2014), Đào tạo Ngọc học và Tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế.

Gắn với thương hiệu SJC cũng có đơn vị kiểm định đá quý là CTCP Giám Định Rồng Vàng – SJC (RỒNG VÀNG LAB). Công ty Giám định Rồng vàng SJC đi vào hoạt động từ năm 2005, SJC sở hữu 49% vốn điều lệ. Hoạt động chính của công ty là giám định chất lượng kim cương - vàng.

﻿Ngoài ra, vào ngày 29/9/2009, Công Ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), công ty con của Sacombank chính thức khai trương Dịch vụ Giám định đá quý. Công ty cung cấp dịch vụ thiết kế trang sức doanh nghiệp theo phong thủy, thực hiện các dịch vụ giám định kim cương, đá màu, cẩm thạch, khắc chữ laser trên gờ kim cương,...

Theo cập nhật ngày 6/7, P-Lab - đơn vị chuyên kiểm định vàng, kim cương và đá quý của PNJ - đã thông báo về việc cựu CEO Đặng Ngọc Thảo bị điều tra liên quan đến các hoạt động buôn lậu bị cáo buộc. Ban lãnh đạo PNJ khẳng định đây là trách nhiệm pháp lý cá nhân, đồng thời cho biết công ty đang phối hợp với cơ quan chức năng và hoạt động kiểm định vẫn diễn ra bình thường, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chung.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố 22 cá nhân trong vụ buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương trị giá khoảng 280 tỷ đồng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam. Trong số này có ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab), bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để cấp chứng nhận cho số kim cương liên quan.

Liên quan đến hoạt động của P-Lab, ban lãnh đạo PNJ cho biết đơn vị này cung cấp dịch vụ giám định và cấp giấy chứng nhận kim cương cho cả doanh nghiệp kinh doanh kim cương và khách hàng cá nhân có nhu cầu kiểm định độc lập.

Chức năng của P-Lab chỉ dừng ở việc đánh giá các đặc điểm kỹ thuật của viên kim cương và phát hành báo cáo phân loại để hỗ trợ giao dịch giữa các bên. P-Lab không thực hiện định giá, không xác định nguồn gốc kim cương, đồng thời cũng không chứng nhận quyền sở hữu hay lịch sử giao dịch của sản phẩm.

Kim cương chiếm 33% doanh thu mảng trang sức của PNJ: SSI cảnh báo

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

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