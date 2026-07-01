Vì sao Tổ hợp LNG Dung Quất 150 triệu USD của đại gia xăng dầu Lê Văn Tám bị vướng?

Hình minh hoạ.

Theo văn bản của Sở Xây dựng gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi, dự án cảng, trạm và kho LNG Dung Quất do Công ty CP Năng lượng Vạn Tường đề xuất đầu tư tại xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) với tổng vốn khoảng 150 triệu USD đang gặp nhiều vướng mắc về quy hoạch.

Theo đề xuất đầu tư, dự án gồm cảng chuyên dùng tiếp nhận LNG, kho chứa, trạm tái hóa khí, hệ thống phân phối khí công suất khoảng 1,2 triệu tấn/năm và tuyến ống dẫn dài khoảng 3,5 km để cung cấp khí cho Khu kinh tế Dung Quất và các khu vực lân cận.

Tuy nhiên, các hạng mục quan trọng như bến cảng LNG và tuyến ống dẫn khí hiện chưa được cập nhật trong nhiều quy hoạch đã được phê duyệt, gồm quy hoạch cảng biển Quảng Ngãi, quy hoạch đô thị - nông thôn và quy hoạch phân khu KCN phía Đông Dung Quất.

Để tháo gỡ, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã đề xuất bổ sung bến cảng LNG vào quy hoạch cảng biển. Tuy nhiên, theo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, vị trí đề xuất bổ sung quy hoạch bến cảng LNG có liên quan trực tiếp đến khu vực định hướng phát triển bến cảng Trung tâm điện lực Dung Quất theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Cơ quan này cho rằng cần tiếp tục đánh giá sự cần thiết, mức độ phù hợp với các quy hoạch hiện hành, nhu cầu nhập khẩu LNG cũng như khả năng bố trí bến cảng mà không ảnh hưởng đến luồng hàng hải và các dự án đang triển khai.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng đề nghị lấy ý kiến Bộ Công Thương về sự phù hợp với quy hoạch ngành năng lượng.

Ở góc độ an toàn, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi lưu ý tàu LNG là loại tàu chở hàng nguy hiểm, có nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm môi trường cao. Vì vậy, dự án cần được đánh giá đầy đủ về điều kiện khai thác, hành lang an toàn hàng hải và tác động đến hạ tầng hiện hữu.

Trong khi đó, Sở Xây dựng Quảng Ngãi nhận định dự án phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh nhưng chưa được cụ thể hóa trong các quy hoạch ngành và quy hoạch chi tiết. Đơn vị này kiến nghị UBND tỉnh đề xuất Bộ Xây dựng cho phép thực hiện thủ tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo trình tự rút gọn để tạo cơ sở pháp lý triển khai dự án.

Năng lượng Vạn Tường được thành lập năm 2025, do ông Lê Văn Tám làm Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật. Ông Tám cũng là Tổng giám đốc Công ty TNHH Hải Linh, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng và năng lượng.

Bên cạnh công việc kinh doanh, "đại gia" xăng dầu Lê Văn Tám còn được nhắc đến với vai trò là ông chủ sở hữu lâu đài Hải Linh tọa lạc tại mặt đường Nguyễn Tất Thành, giáp Công viên Văn Lang, tỉnh Phú Thọ.﻿

Tòa lâu đài này được khởi công từ năm 2019, tổng đầu tư của tòa lâu đài này lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Sau khi hoàn thiện, công trình này trở thành trụ sở làm việc của Công ty Hải Linh.﻿