Hé lộ nước cờ mới của ông trùm Mercedes Việt: Đưa công ty con lên sàn HOSE, xây biệt thự trên 6.280m2 đất vàng Võ Văn Kiệt

Thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục trải qua giai đoạn cạnh tranh khốc liệt trong nửa đầu năm 2026 khi sức mua chưa phục hồi rõ nét, nguồn cung lớn và cuộc đua giảm giá diễn ra trên hầu hết các phân khúc.

Ông Đỗ Tiến Dũng, Chủ tịch Haxaco (HAX), cho biết quý 1/2026 là giai đoạn khó khăn nhất của doanh nghiệp khi phải tập trung xử lý lượng xe tồn kho kéo dài từ các năm trước. Việc ưu tiên giải phóng hàng tồn khiến lợi nhuận trong quý đầu năm ở mức thấp và chưa phản ánh đúng năng lực kinh doanh của hệ thống.

Sang quý 2, tình hình bắt đầu chuyển biến tích cực nhờ sự hỗ trợ từ Mercedes-Benz Việt Nam, nguồn hàng mới có biên lợi nhuận tốt hơn và hoạt động bán hàng dần ổn định trở lại.

Haxaco ước tính lợi nhuận công ty mẹ trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 60 tỷ đồng.﻿

Rót 100 tỷ đồng nâng cấp đại lý, đón sóng xe điện

Thay vì thu hẹp hoạt động kinh doanh, Haxaco quyết định đầu tư gần 100 tỷ đồng để nâng cấp hai đại lý Mercedes-Benz tại Láng Hạ (Hà Nội) và Kinh Dương Vương (TP.HCM) theo tiêu chuẩn MAR20X mới nhất của Mercedes-Benz toàn cầu.

Hai showroom dự kiến đi vào hoạt động trong tháng 7, trở thành những đại lý đạt tiêu chuẩn cao cấp nhất của hãng tại Việt Nam. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2026, Haxaco sẽ hoàn thành nâng cấp đại lý Mercedes-Benz cuối cùng trong hệ thống.

Giải thích về quyết định mở rộng đầu tư, ông Đỗ Tiến Dũng cho biết nếu chỉ tập trung bảo toàn lợi nhuận ngắn hạn, doanh nghiệp sẽ đánh mất lợi thế khi chu kỳ tăng trưởng quay trở lại. Việc đầu tư trong giai đoạn thị trường còn trầm lắng thể hiện cam kết phát triển lâu dài với Mercedes-Benz cũng như niềm tin vào triển vọng phục hồi của ngành ô tô.

Không chỉ đầu tư vào cơ sở vật chất, Haxaco còn chuẩn bị sẵn hạ tầng kỹ thuật để đón làn sóng sản phẩm mới của Mercedes-Benz. Theo kế hoạch từ hãng, nửa cuối năm 2026 sẽ có hàng loạt mẫu xe nhập khẩu mới được đưa về Việt Nam, bao gồm xe thuần điện, hybrid và plug-in hybrid.

Đưa công ty con lên sàn HOSE, mở rộng VinFast và MG

Đối với thương hiệu MG, lũy kế 6 tháng đầu năm, PTM ước đạt lợi nhuận hơn 7 tỷ đồng, trong đó riêng quý 2 đóng góp trên 5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ông Đỗ Tiến Dũng tiết lộ PTM có kế hoạch chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vào tháng 9 tới. Ông Dũng cũng cho biết hiện có nhiều nhà đầu tư chiến lược, đặc biệt là các quỹ đầu tư từ Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) muốn đầu tư vào HAX và PTM.

Mảng VinFast cũng ghi nhận bước tiến đáng kể, hiện Haxaco sở hữu 11 đại lý VinFast trên cả nước. Lợi nhuận 6 tháng của VFG- công ty con phân phối VinFast ước đạt hơn 33 tỷ đồng. Phần lớn các xưởng dịch vụ đã đạt điểm hòa vốn, 7/11 đại lý ghi nhận doanh thu dịch vụ trên 2 tỷ đồng mỗi tháng. Haxaco đặt mục tiêu đến năm 2027 toàn bộ hệ thống dịch vụ VinFast sẽ hoạt động có lãi.

Đánh giá về triển vọng thị trường, Chủ tịch Haxaco cho rằng nửa cuối năm sẽ thuận lợi hơn nhờ sức mua có dấu hiệu phục hồi cùng hàng loạt chương trình kích cầu từ các hãng xe. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn thận trọng trước áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt khi nguồn cung trên thị trường vẫn ở mức cao và cuộc đua về giá chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Lấn sân bất động sản với quỹ đất vàng Võ Văn Kiệt

Về kế hoạch với lô đất mặt tiền đường Võ Văn Kiệt (TP.HCM) có diện tích 6.280m2, Chủ tịch Haxaco cho biết công ty đang có nhiều phương án, trong đó có kế hoạch phát triển mới với dự án An Lạc Villa gồm các căn shophouse và biệt thự.

“Chúng tôi đang lên kế hoạch để triển khai dự án, nếu khả thi sẽ đóng góp lợi nhuận tích cực cho Haxaco Group”, Chủ tịch Haxaco chia sẻ.