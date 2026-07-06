Viglacera: Một mảng 'đặc biệt' vừa có lãi trở lại sau 3 năm thua lỗ, đón ngay tin vui từ quyết định áp thuế chống bán phá giá của Bộ Công Thương

Ngày 12/6/2026, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1400/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm kính nổi không màu có xuất xứ từ Indonesia và Malaysia.

Theo quyết định, mức thuế được áp dụng trong khoảng 32,78%-63%, cao hơn mức thuế chống bán phá giá tạm thời 15-63,39% có hiệu lực từ tháng 2/2026. Chính sách bắt đầu có hiệu lực từ ngày 14/6 và được áp dụng trong thời hạn 5 năm.

Trước đó, tháng 6/2025, Bộ Công Thương tiếp nhận hồ sơ đề nghị điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm kính nổi không màu nhập khẩu. Nhóm doanh nghiệp đại diện ngành sản xuất trong nước đứng đơn gồm CTCP Kính nổi Chu Lai, CTCP Kính nổi Hạ Long, Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ và Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam.

Đến ngày 3/2/2026, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 228/QĐ-BCT áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với mặt hàng này. Sau quá trình điều tra, cơ quan quản lý quyết định áp dụng mức thuế chính thức từ giữa tháng 6.

Theo báo cáo mới đây của CTCK Vietcap, việc nâng mức thuế tối thiểu từ 15% lên 33% có thể tiếp tục hỗ trợ xu hướng tăng giá bán bình quân (ASP) của mảng kính xây dựng tại Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã chứng khoán VGC).

Đơn vị phân tích cho rằng mức thuế mới phù hợp với định hướng của ban lãnh đạo doanh nghiệp về việc tăng giá bán khoảng 30-40% so với giai đoạn trước khi áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

Trong quý I/2026, mảng kính xây dựng của Viglacera có lãi trở lại sau ba năm thua lỗ, nhờ các biện pháp phòng vệ thương mại cùng mức tăng trưởng doanh thu khoảng 50% so với cùng kỳ, theo Vietcap.

Lãnh đạo Viglacera cũng cho biết kết quả kinh doanh mảng kính trong nửa đầu năm 2026 duy trì khả quan, đồng thời giữ mục tiêu tăng trưởng doanh thu cả năm khoảng 40% so với năm trước.

Quý I/2026, Viglacera ghi nhận doanh thu 3.274 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 321 tỷ đồng, tăng 7%, trong khi tổng tài sản vượt 26.000 tỷ đồng.