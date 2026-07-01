3 cái tên đã biến mất khỏi bản đồ tỷ đô, F88 vừa chạm giấc mơ 'kỳ lân' thì rơi gần 50% giá trị

Sau nửa đầu năm 2026, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận thêm nhiều biến động về quy mô vốn hóa. Nếu lấy 1 tỷ USD tương đương khoảng 26.000 tỷ đồng, toàn thị trường hiện có 64 doanh nghiệp đạt vốn hóa tỷ USD tại ngày 30/6.

5 cái tên mới﻿

So với cuối năm 2025, có 5 doanh nghiệp mới được xếp vào danh sách này, gồm Thaiholdings (THD), Vimico (KSV), Chứng khoán TP.HCM - HSC (HCM) và Nam A Bank (NAB) và Gelex Infra (GEL).

Trong đó, GEL đạt vốn hóa hơn 28.500 tỷ đồng tại ngày 30/6, là doanh nghiệp mới IPO/đưa cổ phiếu lên giao dịch trong kỳ.

Ở cấp độ cao hơn, nhóm doanh nghiệp có vốn hóa từ 10 tỷ USD trở lên có 6 doanh nghiệp, gồm Vingroup (VIC), Vinhomes (VHM), Vietcombank (VCB), BIDV (BID), Viettel Global (VGI) và VietinBank (CTG).

Như vậy, nhóm doanh nghiệp chục tỷ USD hiện gồm 2 đại diện thuộc hệ sinh thái Vingroup, 3 ngân hàng và Viettel Global.

Dẫn đầu là Vingroup với vốn hóa hơn 1,69 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 65,2 tỷ USD. Vinhomes xếp thứ hai với hơn 623.500 tỷ đồng, tương đương khoảng 24 tỷ USD. Vietcombank đứng thứ ba với gần 520.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 20 tỷ USD.

Ba vị trí còn lại lần lượt thuộc về BIDV với gần 298.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 11,5 tỷ USD; Viettel Global gần 268.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 10,3 tỷ USD; và VietinBank hơn 263.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 10,1 tỷ USD.

Bên dưới nhóm này, thị trường có 12 doanh nghiệp đạt vốn hóa từ 5-10 tỷ USD gồm TCB, VPB, MBB, HPG, GAS, MCH, VPL, LPB, ACV, STB, ACB và GVR. Phần còn lại gồm 46 doanh nghiệp có vốn hóa từ 1-5 tỷ USD.

3 doanh nghiệp rời nhóm﻿, F88 rớt mốc tỷ đô khi vừa chạm

Ở chiều ngược lại, 3 doanh nghiệp rời khỏi nhóm tỷ USD gồm Hóa chất Đức Giang (DGC), Khang Điền (KDH) và Sunshine Homes (SSH).

Trong đó, DGC giảm vốn hóa từ hơn 26.000 tỷ đồng xuống còn hơn 18.100 tỷ đồng, tương ứng giảm khoảng 30% sau biến cố pháp lý của gia đình cựu Chủ tịch Đào Hữu Huyền. KDH giảm từ gần 31.900 tỷ đồng xuống hơn 24.200 tỷ đồng, giảm khoảng 24%; còn SSH giảm từ hơn 29.100 tỷ đồng xuống khoảng 23.100 tỷ đồng, giảm khoảng 21%.

Một cái tên ﻿nổi bật trên thị trường trong 6 tháng đầu năm là CTCP Đầu tư F88 (mã chứng khoán F88). Vào tháng 1, sau khi chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1.200%, cổ phiếu F88 đã rời mặt bằng giá “tiền triệu” để về mức giá trên 100.000 đồng, dễ tiếp cận hơn.

Ngay lập tức, F88 đã tăng trần liên tục với mức tăng mỗi phiên là 15% trên sàn Upcom, từ 20/1 đến 26/1. Phiên giao dịch ngày 27/1, F88 cũng tăng tới 13,86% đưa vốn hóa của doanh nghiệp lên trên 1 tỷ USD. Nhưng trong phiên 28/1, F88 đã giảm 14,01% và phiên sáng 29/1, giảm 14,7%, tức giảm gần 24% chỉ sau 2 phiên giao dịch.

Doanh nghiệp này rời khỏi mức định giá "kỳ lân", đánh mất gần 50% thị giá và từ đó đến nay ﻿vẫn chưa thể trở lại.