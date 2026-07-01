42 doanh nghiệp trả hơn 8.100 tỷ đồng cổ tức cho 'cá mập' nhà nước: Vinamilk chiếm gần 1 nửa, Sabeco và FPT Telecom chi hơn 1.000 tỷ

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa công bố báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2025, trong đó có phụ lục về các giao dịch với bên liên quan.

Theo báo cáo, trong năm 2025, các doanh nghiệp trong danh mục của SCIC đã chia cổ tức với tổng giá trị hơn 8.131 tỷ đồng. Danh sách ghi nhận 42 doanh nghiệp, bao gồm nhiều tên tuổi lớn như Vinamilk (VNM), Sabeco (SAB), FPT Telecom (FOX), Dược Hậu Giang (DHG), Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP), Traphaco (TRA), Domesco (DMC), Bảo Minh...

Khoản cổ tức lớn nhất đến từ CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk), với hơn 3.649 tỷ đồng. Con số này tương đương gần 45% tổng cổ tức trả cho SCIC trong năm 2025.

Đứng thứ hai là Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), với hơn 1.385 tỷ đồng. CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom) xếp thứ ba, đóng góp hơn 1.235 tỷ đồng.

Như vậy, riêng 3 doanh nghiệp Vinamilk, Sabeco và FPT Telecom đã mang về cho cổ đông nhà nước khoảng 6.270 tỷ đồng cổ tức, chiếm hơn 77% tổng giá trị trong danh sách.

Ngoài ba khoản cổ tức nghìn tỷ nói trên, một số doanh nghiệp khác cũng đóng góp đáng kể. TCT Sông Đà - CTCP chia gần 449 tỷ đồng; CTCP Dược Hậu Giang hơn 339 tỷ đồng; Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP hơn 154 tỷ đồng; CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang hơn 145 tỷ đồng; CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong hơn 132 tỷ đồng.

Về bản chất, đây là phần cổ tức trả cho SCIC với vai trò đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp này vẫn thực hiện chia cổ tức theo tỷ lệ sở hữu cho các cổ đông, trong đó SCIC là một cổ đông lớn tại nhiều đơn vị.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, SCIC ghi nhận doanh thu hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn hơn 13.719 tỷ đồng, tăng 37% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 12.714 tỷ đồng, tăng khoảng 3% so với năm 2024.

Tại cuối năm 2025, tổng tài sản hợp nhất của SCIC đạt hơn 72.474 tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 66.815 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả giảm còn hơn 5.658 tỷ đồng.