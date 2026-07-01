1,1 triệu tỷ "cứu vớt" thị trường chứng khoán Việt: Vingroup gánh còng lưng, FPT và Masan Consumer hụt bước

Tại ngày 30/6, tổng giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đạt gần 10,6 triệu tỷ đồng (trong đó, HSX chiếm 8,8 triệu tỷ, UPCOM chiếm 1,3 triệu tỷ và HNX gần 0,5 triệu tỷ).

So với thời điểm 31/12/2025, tổng giá trị vốn hóa thị trường tăng thêm gần 640.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, có 894 doanh nghiệp đã giảm vốn hóa (chiếm 59%), với tổng lượng vốn hóa giảm đi là 526.000 tỷ đồng. 500 doanh nghiệp ghi nhận vốn hóa tăng, ‘cứu” lại hơn 1,1 triệu tỷ vốn hóa.

Việc vốn hóa thị trường sau nửa năm tăng ròng là kết quả của cuộc "kéo co" giữa những bluechip như VIC, VHM... với MCH, FPT, GEE...﻿

Trong 1,1 triệu tỷ đồng vốn hóa tăng thêm đó, riêng Tập đoàn Vingroup (VIC) và công ty con là CTCP Vinhomes (VHM) tăng thêm lần lượt 388.000 tỷ và 114.000 tỷ, tổng đóng góp của 2 doanh nghiệp này đã là hơn 500.000 tỷ đồng.

Nửa đầu năm 2026, cổ phiếu VIC của Vingroup đã tăng thêm 30%, sau khi năm 2025 đã tăng 885% (tính theo giá điều chỉnh sau khi phát hành cổ phiếu và chia tách cổ phiếu tỷ lệ 1:1). Cổ phiếu VHM của Vinhomes tăng thêm 27%, sau khi năm 2025 đã tăng hơn 200%. Ngày 22/7 tới đây, Vinhomes sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 60%.

Ngoài ra, đóng góp thêm một phần rất nhỏ vào 1,1 triệu tỷ đồng vốn hóa tăng thêm của thị trường là một số doanh nghiệp mới niêm yết. Vốn hóa lớn nhất trong số này là CTCP Hạ tầng GELEX (GEL) với hơn 28.500 tỷ đồng, CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) với hơn 9.600 tỷ đồng và CTCP Quản lý quỹ Dragon Capital Việt Nam với gần 4.400 tỷ đồng.

Về phần “kéo” tổng vốn hóa thị trường xuống, CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, MCH) đứng đầu khi giảm hơn 58.000 tỷ đồng (tương đương giảm 25%), ghi nhận giá trị vốn hóa tại ngày 30/6/2026 là 175.000 tỷ đồng. Đứng thứ 2 là CTCP FPT (FPT) với việc giảm gần 43.000 tỷ đồng (26%). Cổ phiếu FPT đang giao dịch quanh ngưỡng 70.000 đồng. Đứng thứ 3 là CTCP Điện lực GELEX (GEE) với mức giảm gần 31.000 tỷ đồng (34%).