Một doanh nghiệp xây lắp điện phải thu hồi lô trái phiếu 900 tỷ đồng, sắp thay loạt nhân sự HĐQT

CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến lô trái phiếu mã PC1H2227002.

Theo văn bản công bố, ngày 1/7/2026, PC1 nhận được Quyết định của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với lô trái phiếu này.

Cơ quan quản lý xác định PC1 đã sử dụng 90 tỷ đồng trong tổng số 900 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành trái phiếu PC1H2227002 để trả các khoản vay ngắn hạn tại VietinBank.

Việc này được cho là chưa phù hợp với mục đích phát hành đã công bố cho nhà đầu tư là tăng quy mô vốn hoạt động.

Do đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, Thanh tra UBCKNN không ra quyết định xử phạt tiền. Tuy nhiên, PC1 bị buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua trái phiếu hoặc tiền đặt cọc, nếu có, cộng thêm tiền lãi phát sinh.

Cùng ngày, PC1 có văn bản gửi nhà đầu tư về việc mua lại trước hạn trái phiếu PC1H2227002. Theo đó, nhà đầu tư có thể gửi yêu cầu mua lại không muộn hơn ngày 22/8/2026. Sau khi nhận được yêu cầu hợp lệ, PC1 sẽ thực hiện mua lại trong vòng 15 ngày.

Giá trị mua lại mỗi trái phiếu gồm mệnh giá và phần lãi chưa thanh toán tính đến trước ngày mua lại, theo lãi suất ghi trên trái phiếu. Nếu nhà đầu tư không gửi yêu cầu trong thời hạn trên, trái phiếu sẽ tiếp tục được thực hiện theo các điều khoản đã công bố.

Lô trái phiếu PC1H2227002 được phát hành năm 2022, tổng giá trị 900 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm và dự kiến đáo hạn vào tháng 5/2027.

Song song với vấn đề trái phiếu, PC1 cũng chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 vào ngày 24/7 tới. Nội dung đáng chú ý là miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo tài liệu họp, PC1 dự kiến miễn nhiệm 4 thành viên HĐQT gồm ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT; ông Vũ Ánh Dương; ông Võ Hồng Quang và ông Nguyễn Minh Đệ. Lý do được doanh nghiệp nêu là các cá nhân này đang bị tạm giam theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

PC1 đồng thời dự kiến bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT, trong đó có 2 thành viên độc lập, nhằm kiện toàn bộ máy quản trị. Doanh nghiệp cũng trình cổ đông bổ sung danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.