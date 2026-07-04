Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (MCK: YEG, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Yeah1 dự kiến chào bán 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 3 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu mới bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Yeah1 cho biết mục đích chào bán cổ phiếu đợt này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty.

Ảnh minh họa

Cụ thể, với định hướng trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông đa phương tiện, kế hoạch kinh doanh trong những năm tới của YeaH1 là tập trung vào mảng quản lý Người sáng tạo nội dung (content creators); đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử thông qua các nền tảng công nghệ.

Đồng thời, đầu tư vốn vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền thông, truyền hình; đầu tư vào cơ sở hạ tầng để tạo thế chủ động trong việc sản xuất các chương trình lớn có quy mô và chất lượng cao, đáp ứng thị hiếu nghe nhìn và khả năng sử dụng công nghệ ngày càng phát triển của người dân; xây dựng và đầu tư cơ sở vật chất tạo nền tảng bền vững cho việc phát triển các hoạt động kinh doanh mới, phù hợp xu hướng hiện đại và năng động của thị trường truyền thông.

Do đó, nhu cầu huy động vốn hiện nay để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh là cấp bách, then chốt, gắn liền với sự thành công của công ty trong tương lai.

Với số tiền dự kiến thu được là 250 tỷ đồng, Yeah1 sẽ được sử dụng góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết nhằm bổ sung nguồn vốn vào hoạt động kinh doanh của các công ty này trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, cụ thể như sau:

Nguồn: YEG

Thời gian thực hiện chào bán trong năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có chấp thuận bằng văn bản. Thời gian chào bán không quá 90 ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận của UBCKNN. Các nhà đầu tư được lựa chọn tiến hành nộp tiền mua cổ phiếu theo thông báo của công ty.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Yeah1 sẽ tăng từ hơn 2.052 tỷ đồng lên mức hơn 2.302 tỷ đồng.



