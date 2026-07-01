Nhóm cổ phiếu hệ sinh thái của ông Vũ Văn Tiền đồng loạt có biến

Nhóm cổ phiếu liên quan hệ sinh thái An Bình/Geleximco đang thu hút sự chú ý khi SHN của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội, ABB của Ngân hàng TMCP An Bình và ABW của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình cùng tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Trong đó, SHN là mã tăng nổi bật nhất. Phiên 3/7, cổ phiếu này tiếp tục tăng trần lên 6.800 đồng/cp, kéo dài chuỗi tăng trần từ ngày 25/6. So với mức giá 4.000 đồng/cp trong phiên 25/6, SHN đã tăng 70% chỉ sau hơn một tuần giao dịch.

Chốt phiên 3/7, SHN tăng trần 9,68% lên 6.800 đồng/cp; ABW tăng 4,69% lên 13.400 đồng/cp; còn ABB tăng 2,17% lên 18.800 đồng/cp.

Tính trên khung 3 tháng, SHN tăng từ 3.900 đồng/cp lên 6.800 đồng/cp, tương ứng tăng hơn 74%. Cùng giai đoạn, ABB tăng từ 14.600 đồng/cp lên 18.800 đồng/cp, tương ứng gần 29%; còn ABW tăng từ 10.200 đồng/cp lên 13.500 đồng/cp, tương ứng hơn 32%.

Chứng khoán An Bình trở thành cổ đông lớn SHN

Diễn biến tăng mạnh của SHN xuất hiện cùng thời điểm Chứng khoán An Bình trở thành cổ đông lớn tại doanh nghiệp này. Theo báo cáo sở hữu công bố trên HNX, Chứng khoán An Bình đã mua 10,58 triệu cổ phiếu SHN trong ngày 25/6/2026.

Sau giao dịch, tổ chức này nâng sở hữu từ hơn 2,31 triệu cổ phiếu, tương đương 1,79% vốn, lên hơn 12,89 triệu cổ phiếu, tương đương 9,95% vốn SHN. Cùng phiên 25/6, thị trường ghi nhận giao dịch thỏa thuận đúng 10,58 triệu cổ phiếu SHN, giá trị hơn 38 tỷ đồng.

Trong văn bản giải trình, SHN cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, không phát sinh sự kiện hoặc thông tin trọng yếu chưa công bố có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Doanh nghiệp cho rằng diễn biến giá là khách quan theo cung - cầu thị trường.

ABBank chốt quyền cổ tức bằng cổ phiếu

Với ABB, cổ phiếu ngân hàng này tăng trong bối cảnh ABBank công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026 tích cực và chuẩn bị chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo thông báo, ABBank sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/7/2026, ngày đăng ký cuối cùng là 10/7/2026.

Quý 1/2026, ABBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.500 tỷ đồng, tăng gần 269% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập hoạt động đạt 3.078 tỷ đồng, tăng 136%. Tại cuối quý 1, tổng tài sản ngân hàng đạt hơn 250.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,45%.

ABBank cũng đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ lên trên 20.000 tỷ đồng thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán cho cổ đông hiện hữu và ESOP. Ngân hàng đồng thời đặt mục tiêu chuyển giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang HOSE trong năm 2026.

ABW và câu chuyện tăng vốn

Trong khi đó, ABW của Chứng khoán An Bình cũng có nhiều thông tin liên quan đến tăng vốn trong tháng 6, gồm hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ, kế hoạch sử dụng vốn và cập nhật vốn điều lệ.

Trước đó, Geleximco từng là cổ đông lớn tại Chứng khoán An Bình. Trong giai đoạn từ 15/1 đến 13/2/2026, Tập đoàn Geleximco đã bán ra hơn 41,4 triệu cổ phiếu ABW, giảm sở hữu từ 45,85% xuống còn 4,9% và không còn là cổ đông lớn tại công ty chứng khoán này.

Về kết quả kinh doanh, quý 1/2026 Chứng khoán An Bình ghi nhận doanh thu hoạt động 147,2 tỷ đồng, tăng khoảng 62% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 21,4 tỷ đồng, giảm hơn 17% so với quý 1/2025.

Điểm chung của nhóm cổ phiếu này là đều có liên hệ với hệ sinh thái An Bình/Geleximco của doanh nhân Vũ Văn Tiền. Ông Vũ Văn Tiền hiện là Chủ tịch HĐQT ABBank và là Chủ tịch sáng lập của Geleximco - cổ đông lớn của ABBank.

Với ABW, Geleximco từng là cổ đông lớn nhất trước khi giảm sở hữu xuống 4,9% hồi tháng 2/2026. Còn tại SHN, doanh nghiệp có nhiều hợp tác với Geleximco, bao gồm khoản vay 320 tỷ đồng hồi đầu năm và một số hoạt động liên quan bất động sản, thương mại, cung cấp than và kinh doanh ô tô.