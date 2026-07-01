Công ty họ FPT chốt chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 100%

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 hôm 30/6, CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online, mã chứng khoán: FOC) thông qua phương án chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 100%, tương ứng 10.000 đồng mỗi cổ phiếu.

Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty. Sang năm 2026, doanh nghiệp dự kiến duy trì chính sách cổ tức tiền mặt với tỷ lệ không thấp hơn 50%, tương ứng tối thiểu 5.000 đồng mỗi cổ phiếu.

Năm 2025, FPT Online ghi nhận doanh thu 804,8 tỷ đồng, tăng 14,2% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 196,4 tỷ đồng, tăng 17%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 156,8 tỷ đồng, tăng 18%. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 7.664 đồng.

Bước sang năm 2026, FPT Online đặt mục tiêu doanh thu 900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 220 tỷ đồng, lần lượt tăng khoảng 12% và 12% so với kết quả thực hiện năm trước.

Bên cạnh các chỉ tiêu tài chính, Hội đồng quản trị trình cổ đông bổ sung và điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh nhằm mở rộng phạm vi hoạt động. Các lĩnh vực được đề xuất gồm hoạt động thể thao, vận hành mạng xã hội, dịch vụ lưu trữ dữ liệu và các hoạt động hỗ trợ nghệ thuật biểu diễn.

CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online, HoSE: FOC) là công ty thành viên của Tập đoàn FPT, hoạt động trong lĩnh vực nội dung số, quảng cáo trực tuyến và tổ chức sự kiện. ﻿Năm 2008, doanh nghiệp trở thành công ty đại chúng. Đến cuối năm 2018, cổ phiếu FOC chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM.