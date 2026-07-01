Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty họ FPT chốt chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 100%

| | Doanh nghiệp

FPT Online chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 100%, đồng thời đặt mục tiêu doanh thu 900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 220 tỷ đồng trong năm nay.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 hôm 30/6, CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online, mã chứng khoán: FOC) thông qua phương án chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 100%, tương ứng 10.000 đồng mỗi cổ phiếu.

Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty. Sang năm 2026, doanh nghiệp dự kiến duy trì chính sách cổ tức tiền mặt với tỷ lệ không thấp hơn 50%, tương ứng tối thiểu 5.000 đồng mỗi cổ phiếu.

Năm 2025, FPT Online ghi nhận doanh thu 804,8 tỷ đồng, tăng 14,2% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 196,4 tỷ đồng, tăng 17%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 156,8 tỷ đồng, tăng 18%. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 7.664 đồng.

Bước sang năm 2026, FPT Online đặt mục tiêu doanh thu 900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 220 tỷ đồng, lần lượt tăng khoảng 12% và 12% so với kết quả thực hiện năm trước.

Công ty họ FPT chốt chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 100%- Ảnh 1.

Bên cạnh các chỉ tiêu tài chính, Hội đồng quản trị trình cổ đông bổ sung và điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh nhằm mở rộng phạm vi hoạt động. Các lĩnh vực được đề xuất gồm hoạt động thể thao, vận hành mạng xã hội, dịch vụ lưu trữ dữ liệu và các hoạt động hỗ trợ nghệ thuật biểu diễn.

CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online, HoSE: FOC) là công ty thành viên của Tập đoàn FPT, hoạt động trong lĩnh vực nội dung số, quảng cáo trực tuyến và tổ chức sự kiện. ﻿Năm 2008, doanh nghiệp trở thành công ty đại chúng. Đến cuối năm 2018, cổ phiếu FOC chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM.

Tuấn Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không chỉ góp vốn đầu tư, Vinhomes chốt tham gia thi công 2 tuyến đường sắt với tổng giá trị 117.139 tỷ đồng

Không chỉ góp vốn đầu tư, Vinhomes chốt tham gia thi công 2 tuyến đường sắt với tổng giá trị 117.139 tỷ đồng Nổi bật

1 doanh nghiệp Việt Nam xuất hiện trong báo cáo tài chính của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance

1 doanh nghiệp Việt Nam xuất hiện trong báo cáo tài chính của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance Nổi bật

Bên trong cuộc "đại phẫu" siêu giàn khoan 18.000 tấn: Khối thép có thể khoan sâu 9.000 m, chống chịu gió bão cấp 12 được "thay áo" sau 52 ngày

Bên trong cuộc "đại phẫu" siêu giàn khoan 18.000 tấn: Khối thép có thể khoan sâu 9.000 m, chống chịu gió bão cấp 12 được "thay áo" sau 52 ngày

00:02 , 03/07/2026
Vì sao 2 cổ phiếu từng gắn với ông Nguyễn Hồ Nam sắp bị huỷ niêm yết bắt buộc?

Vì sao 2 cổ phiếu từng gắn với ông Nguyễn Hồ Nam sắp bị huỷ niêm yết bắt buộc?

00:02 , 03/07/2026
Một thương hiệu Việt được định giá gần 8 tỷ USD, lớn hơn ba ngân hàng quốc doanh cộng lại

Một thương hiệu Việt được định giá gần 8 tỷ USD, lớn hơn ba ngân hàng quốc doanh cộng lại

00:01 , 03/07/2026
Một giám đốc của PNJ bị điều tra trong đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương

Một giám đốc của PNJ bị điều tra trong đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương

20:53 , 02/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên