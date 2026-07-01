Vì sao 2 cổ phiếu từng gắn với ông Nguyễn Hồ Nam sắp bị huỷ niêm yết bắt buộc?

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa có văn bản gửi CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG) về việc hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu BCG.

Theo HOSE, Bamboo Capital vẫn chưa công bố hàng loạt báo cáo tài chính, gồm báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, năm 2025, báo cáo soát xét bán niên năm 2025, các báo cáo tài chính quý trong năm 2025 và báo cáo tài chính quý 1.26, bao gồm cả báo cáo riêng và hợp nhất.

Căn cứ quy định hiện hành, HOSE cho biết sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu BCG.

Cùng ngày, HOSE cũng có văn bản gửi CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi (mã chứng khoán: TCD). Khác với BCG, Tracodi đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và 2025, nhưng Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C từ chối đưa ra ý kiến đối với các báo cáo này.

Theo quy định, cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy niêm yết bắt buộc trong trường hợp tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết.

Sau khi rời HOSE, cổ phiếu sẽ đi đâu?

Trên thị trường, cổ phiếu BCG đã bị đình chỉ giao dịch và đang dừng tại mức 2.530 đồng/cp.

Cổ phiếu TCD cũng trong tình trạng tương tự, dừng tại 1.890 đồng/cp. Cả hai mã đều không phát sinh giao dịch trong thời gian bị đình chỉ.

Việc hủy niêm yết không đồng nghĩa doanh nghiệp chấm dứt hoạt động hay cổ đông mất quyền sở hữu cổ phần. Sau khi quyết định hủy niêm yết có hiệu lực, BCG và TCD sẽ không còn giao dịch trên HOSE.

Theo quy định, nếu doanh nghiệp vẫn là công ty đại chúng, cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc sẽ được đăng ký giao dịch trên UPCoM. Khi đó, cổ đông vẫn nắm giữ cổ phần, nhưng cổ phiếu chuyển sang hệ thống giao dịch có tiêu chuẩn thấp hơn sàn niêm yết.

Trước đó, BCG và TCD nhiều lần bị nhắc nhở do chậm công bố thông tin. Hai doanh nghiệp từng xin tạm hoãn nộp các báo cáo tài chính với lý do phát sinh tình huống bất khả kháng.

Bamboo Capital từng giải trình rằng việc chưa hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 tạo ra hiệu ứng dây chuyền. Khi chưa có số dư đầu kỳ của năm 2025, doanh nghiệp thiếu dữ liệu để lập các báo cáo tài chính tiếp theo và hoàn thiện báo cáo thường niên.

Doanh nghiệp cũng nêu một số nguyên nhân khác như biến động nhân sự cấp cao và khối tài chính - kế toán, quá trình tái cấu trúc, xử lý nghĩa vụ trái phiếu, cơ cấu lại nợ vay, cũng như việc nhiều hồ sơ kiểm toán phải phục vụ công tác điều tra.

Áp lực với nhóm Bamboo Capital gia tăng từ đầu năm 2025, sau khi cơ quan chức năng công bố quyết định khởi tố ông Nguyễn Hồ Nam, cựu Chủ tịch Bamboo Capital, và bà Huỳnh Thị Kim Tuyến, cựu Phó Chủ tịch HĐQT Tracodi. Bamboo Capital cho biết ông Nam đã từ nhiệm và không còn giữ chức vụ tại công ty từ tháng 4/2024.

Không chỉ BCG và TCD, BCG Land (mã chứng khoán: BCR) cũng từng xin hoãn công bố nhiều báo cáo tài chính và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 với lý do cần thêm thời gian hoàn thiện số liệu.

Đến nay, cả BCG và TCD đều chưa có động thái tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 dù đã quá thời hạn ngày 30/06.