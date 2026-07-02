Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố 31 bị can trong vụ án xảy ra tại ACV

| | Doanh nghiệp

Khởi tố 31 bị can trong vụ án xảy ra tại ACV

Theo Bộ Công an, cơ quan điều tra đã có 31 người bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV).

Chiều 2/7, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu thông tin mới nhất về vụ án xảy ra tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV.

Theo đại diện đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, cho biết vụ án này thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can về nhiều tội danh.

Hiện Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những hành vi vi phạm, thu hồi triệt để tài sản.

Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cho biết vụ án xảy ra tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan đang được điều tra về 3 tội danh gồm: "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ".

Trong số các bị can, ông Vũ Thế Phiệt, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”, theo quy định Điều 222, Bộ luật hình sự.

Cơ quan tố tụng xác định ông Phiệt có hành vi nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu, liên quan các dự án do ACV làm chủ đầu tư.

Ngoài ông Phiệt, Phó tổng giám đốc ACV Nguyễn Tiến Việt cũng bị khởi tố với cùng tội danh.

Theo Thanh Hà

tienphong.vn

Từ Khóa:
ACV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không chỉ góp vốn đầu tư, Vinhomes chốt tham gia thi công 2 tuyến đường sắt với tổng giá trị 117.139 tỷ đồng

Không chỉ góp vốn đầu tư, Vinhomes chốt tham gia thi công 2 tuyến đường sắt với tổng giá trị 117.139 tỷ đồng Nổi bật

1 doanh nghiệp Việt Nam xuất hiện trong báo cáo tài chính của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance

1 doanh nghiệp Việt Nam xuất hiện trong báo cáo tài chính của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance Nổi bật

Công an hé lộ "chiêu bài" phù phép kim cương giả hàng trăm tỷ đồng: Mua kim cương nhập lậu giá rẻ từ Hồng Kông, mài bỏ mã GIA, cấp giấy kiểm định mới rồi bán kiếm lời

Công an hé lộ "chiêu bài" phù phép kim cương giả hàng trăm tỷ đồng: Mua kim cương nhập lậu giá rẻ từ Hồng Kông, mài bỏ mã GIA, cấp giấy kiểm định mới rồi bán kiếm lời

20:23 , 02/07/2026
Newstarland ghi dấu ấn tại VARS Awards 2026, khẳng định vị thế tiên phong

Newstarland ghi dấu ấn tại VARS Awards 2026, khẳng định vị thế tiên phong

19:30 , 02/07/2026
Vingroup đề xuất 6 đột phá AI quốc gia, tiết lộ mô hình tới 420 tỷ tham số tại hội nghị toàn quốc về Nghị quyết 57

Vingroup đề xuất 6 đột phá AI quốc gia, tiết lộ mô hình tới 420 tỷ tham số tại hội nghị toàn quốc về Nghị quyết 57

18:27 , 02/07/2026
Dự án mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á bị chấm dứt, Hòa Phát vừa đề xuất liên danh với THACO để nghiên cứu khai thác

Dự án mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á bị chấm dứt, Hòa Phát vừa đề xuất liên danh với THACO để nghiên cứu khai thác

18:25 , 02/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên