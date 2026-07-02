Vingroup đề xuất 6 đột phá AI quốc gia, tiết lộ mô hình tới 420 tỷ tham số tại hội nghị toàn quốc về Nghị quyết 57

Tại hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào ngày 1/7, đại diện Vingroup đã đề xuất 6 đột phá chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển AI và Big Data tại Việt Nam.

Hội nghị do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Trình bày tham luận “Đột phá triển khai công nghệ chiến lược thông qua tích hợp AI và Big Data”, ông Lưu Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc VinSmart Future kiêm Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Trường Đại học VinUni, cho rằng muốn đột phá các công nghệ chiến lược, Việt Nam cần coi AI và Big Data là hạ tầng nền của nền kinh tế.

Ông Lưu Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc VinSmart Future kiêm Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Trường Đại học VinUni. Ảnh: VGP

Theo đại diện Vingroup, AI hiện đã vượt khỏi phạm vi một ứng dụng công nghệ đơn lẻ. Công nghệ này có thể trở thành lớp năng lực xuyên suốt, hỗ trợ tăng tốc trong các lĩnh vực như bán dẫn, robot, sản xuất thông minh, y tế, giáo dục, tài chính, đô thị thông minh, quản trị quốc gia và quốc phòng an ninh.

Trong khi đó, dữ liệu được nhìn nhận là nguyên liệu chiến lược. AI là công cụ chuyển hóa dữ liệu thành tri thức, quyết định, năng suất và sản phẩm thương mại. Vì vậy, quốc gia nào làm chủ được dữ liệu, mô hình nền tảng và hạ tầng tính toán sẽ có lợi thế trong các chuỗi giá trị công nghệ mới.

Từ thực tiễn triển khai, Vingroup cho rằng Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển AI nhờ dân số lớn, thị trường số tăng nhanh, lực lượng kỹ sư trẻ và cộng đồng người Việt làm công nghệ trên toàn cầu.

Đại diện tập đoàn cho biết Vingroup đã đầu tư xây dựng bộ dữ liệu tiếng Việt quy mô hơn 350 tỷ tokens, phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn có kích thước lên tới 420 tỷ tham số và đang hình thành hệ sinh thái ứng dụng AI trong toàn tập đoàn.

Từ góc nhìn này, Vingroup đề xuất 6 nhóm đột phá chiến lược.

Thứ nhất là xây dựng hạ tầng dữ liệu AI quốc gia. Theo Vingroup, dữ liệu cần được coi là tài nguyên chiến lược. Hiện dữ liệu còn phân tán giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, trong khi thiếu tiêu chuẩn thống nhất và cơ chế chia sẻ an toàn.

Tập đoàn kiến nghị Chính phủ triển khai chương trình hạ tầng dữ liệu AI quốc gia, bao gồm chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa Nhà nước, doanh nghiệp và viện trường, phát triển các kho dữ liệu mở, đồng thời hình thành các Data Trust cho những lĩnh vực quan trọng.

Thứ hai là đầu tư phát triển các mô hình AI nền tảng “Make in Vietnam”. Vingroup cho rằng nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc vào các mô hình AI nước ngoài, kéo theo chi phí lớn, rủi ro dữ liệu và sự phụ thuộc về công nghệ.

Do đó, Chính phủ có thể xây dựng Chương trình AI quốc gia, tập trung phát triển các mô hình nền tảng như mô hình ngôn ngữ lớn, mô hình đa phương thức, mô hình AI cho robot, sản xuất thông minh và các lĩnh vực chiến lược. Các mô hình này nên được phát triển theo hướng nền tảng mở, để cộng đồng doanh nghiệp có thể phát triển thêm nhiều ứng dụng khác nhau.

Thứ ba là phát triển hạ tầng tính toán AI quốc gia. Theo Vingroup, năng lực tính toán đang là điểm nghẽn lớn khi chi phí đầu tư GPU cao, vượt quá khả năng của đa số doanh nghiệp và trường đại học.

Tập đoàn đề xuất đầu tư hạ tầng tính toán AI quốc gia theo mô hình dùng chung, tương tự hạ tầng điện toán đám mây, giúp các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực tính toán với chi phí hợp lý.

Thứ tư là đổi mới thể chế để thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Vingroup kiến nghị sớm ban hành khung pháp lý theo hướng xây dựng AI Sandbox cho các công nghệ mới, hoàn thiện quy định về dữ liệu, ưu tiên mua sắm công đối với sản phẩm AI trong nước, xây dựng tiêu chuẩn đánh giá AI đáng tin cậy và áp dụng cơ chế đầu tư, nghiệm thu linh hoạt đối với các chương trình nghiên cứu AI.

Thứ năm là phát triển nguồn nhân lực và thu hút nhân tài AI. Theo đại diện Vingroup, cạnh tranh AI thực chất là cạnh tranh về nhân lực chất lượng cao. Việt Nam cần có chiến lược quốc gia về nhân tài AI, bao gồm đào tạo chuyên gia trình độ cao, thu hút nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế, hình thành các trung tâm AI xuất sắc, khuyến khích khởi nghiệp DeepTech và tăng liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, trường đại học.

Thứ sáu là thúc đẩy thương mại hóa và đưa AI Việt Nam ra toàn cầu. Vingroup kiến nghị triển khai Chương trình Vietnam AI Global, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, bảo hộ sở hữu trí tuệ, kết nối với các quỹ đầu tư và mở rộng thị trường toàn cầu.

Vingroup cũng đề xuất coi khu vực công là “khách hàng đầu tiên” đối với các sản phẩm AI Make in Vietnam. Cách làm này có thể tạo thị trường ban đầu để doanh nghiệp hoàn thiện công nghệ trước khi mở rộng ra quốc tế.

Từ góc độ doanh nghiệp, Vingroup cho biết sẵn sàng tham gia các chương trình về dữ liệu, mô hình nền tảng, hạ tầng tính toán, đào tạo nhân lực, thử nghiệm sandbox và thương mại hóa sản phẩm AI Việt Nam.