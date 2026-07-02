AI Search và vai trò của đối tác chiến lược trong tăng trưởng doanh nghiệp

AI khiến bài toán Search Marketing trở nên phức tạp hơn

AI Search đang mở rộng hành trình tìm kiếm từ Google sang AI Overviews, ChatGPT và nhiều nền tảng AI tạo sinh khác. Người dùng ngày càng ưu tiên những câu trả lời được AI tổng hợp và đề xuất. Điều này khiến Search không chỉ là kênh thu hút traffic mà trở thành yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc thương hiệu được khách hàng biết, cân nhắc và lựa chọn.

AI ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hành trình tìm kiếm, làm thay đổi cách doanh nghiệp tiếp cận khách hàng trên môi trường số

Sự thay đổi này khiến bài toán Search Marketing trở nên phức tạp hơn khi các hệ đo lường truyền thống không còn phản ánh đầy đủ vai trò của Search trong hành trình khách hàng. Doanh nghiệp không chỉ cần biết thứ hạng từ khóa hay lưu lượng truy cập, mà còn cần trả lời các câu hỏi mới liên quan đến mức độ hiện diện trên các nền tảng AI, khả năng được AI đề xuất và tác động thực sự của Search đến tăng trưởng kinh doanh.

Tuy nhiên, thách thức không chỉ nằm ở việc doanh nghiệp cập nhật hệ đo lường hiệu quả mới, mà còn ở khả năng kết nối những dữ liệu đó với mục tiêu kinh doanh và chiến lược tăng trưởng tổng thể. Khi dữ liệu Search ngày càng đa chiều, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc chuyển hóa các tín hiệu rời rạc thành định hướng đầu tư nhất quán và dài hạn.

Trong bối cảnh AI Search tác động nhanh đến hành vi tìm kiếm, khoảng trống lớn nhất không còn là dữ liệu, mà là năng lực diễn giải và gắn kết dữ liệu với các quyết định chiến lược. Chính vì vậy, doanh nghiệp ngày càng cần một đối tác không chỉ thu thập và phân tích dữ liệu Search, mà còn có khả năng chuyển hóa dữ liệu thành những định hướng tăng trưởng rõ ràng và có thể triển khai trong thực tế.

Growth Partner - Đối tác tăng trưởng giúp doanh nghiệp ra quyết định

Khi Search trở thành một yếu tố của chiến lược tăng trưởng, vai trò của đối tác đồng hành trong hoạt động AI Search Marketing cũng cần được nhìn nhận lại. Giá trị của đối tác không dừng lại ở năng lực triển khai SEO hay quảng cáo tìm kiếm, mà cần được mở rộng sang khả năng giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định đúng trước sự thay đổi nhanh của AI Search.

Một đối tác tăng trưởng cần bắt đầu từ việc thấu hiểu mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp thay vì chỉ đề xuất dịch vụ. Từ mục tiêu tăng trưởng, đặc thù ngành hàng và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, đối tác sẽ xây dựng chiến lược AI Search Marketing dài hạn, xác định đúng ưu tiên đầu tư và phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn.

Đối tác tăng trưởng (Growth Partner) cần thấu hiểu đặc thù ngành ngành và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp để đưa ra chiến lược phù hợp

Bên cạnh đó, chiến lược Search không thể là một bản kế hoạch cố định. Khi hành vi tìm kiếm và công nghệ AI liên tục thay đổi, đối tác cần chủ động phản biện, tư vấn và tối ưu trong suốt quá trình hợp tác, thay vì chỉ triển khai theo yêu cầu ban đầu của doanh nghiệp. Đồng thời, hiệu quả cũng cần được đo lường bằng khả năng gia tăng hiện diện thương hiệu, mở rộng thị phần tìm kiếm và đóng góp vào tăng trưởng kinh doanh, thay vì chỉ dừng ở các KPI của từng chiến dịch.

Vai trò lớn nhất của đối tác chiến lược không chỉ dừng lại ở việc giúp doanh nghiệp triển khai AI Search Marketing tốt hơn, mà là tư vấn để doanh nghiệp đưa ra những quyết định đúng trong bối cảnh AI Search liên tục thay đổi.

Từ kinh nghiệm 14 năm đồng hành cùng doanh nghiệp và sự thấu hiểu những thay đổi của thị trường, SEONGON chính thức dịch chuyển vai trò từ "Google AI Marketing Agency" thành "AI-First. Search Marketing Growth Partner", với mục tiêu thấu hiểu bài toán kinh doanh, xây dựng chiến lược Search dài hạn và giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững.

SEONGON định vị mình là "AI-First. Search Marketing Growth Partner" - đây cũng là vai trò SEONGON đã theo đuổi trong nhiều năm

Đây không phải một hướng đi mới, mà là cách SEONGON đặt tên rõ hơn cho vai trò đã theo đuổi trong nhiều năm. "AI-First" thể hiện việc đặt AI vào trung tâm của tư duy chiến lược, dữ liệu, quy trình và giải pháp AI Search Marketing để giúp doanh nghiệp thích ứng với môi trường tìm kiếm mới. "Search Marketing Growth Partner" khẳng định vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp gia tăng thị phần tìm kiếm và thúc đẩy tăng trưởng, thay vì chỉ triển khai các hoạt động Search Marketing.

Định vị này được hiện thực hóa bằng ba năng lực cốt lõi của SEONGON. Trọng tâm của "AI-First" là năng lực "AI & Data-Driven Search Share", giúp doanh nghiệp gia tăng khả năng hiện diện trên toàn bộ hệ sinh thái tìm kiếm, từ Google Search đến AI Overviews và các nền tảng AI như ChatGPT. Song song đó, vai trò "Search Marketing Growth Partner" được thể hiện qua năng lực tư vấn chiến lược vì mục tiêu tăng trưởng, với cách tiếp cận bắt đầu từ bài toán kinh doanh, xây dựng chiến lược Search Share và tối ưu nguồn lực dựa trên dữ liệu thực chiến; cùng dịch vụ khách hàng hàng đầu trong ngành, đề cao sự chủ động đồng hành, minh bạch dữ liệu, phản biện chiến lược và chịu trách nhiệm với kết quả trong suốt quá trình hợp tác.

Trong kỷ nguyên AI Search, khác biệt giữa một đơn vị triển khai và một đối tác tăng trưởng sẽ nằm ở năng lực tư vấn chiến lược. Khi Search ngày càng gắn chặt với mục tiêu kinh doanh, doanh nghiệp không chỉ cần đơn vị thực thi hiệu quả, mà cần những đối tác có khả năng giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định đầu tư đúng để tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.