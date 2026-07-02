Đằng sau những hương vị độc đáo của Queenam là tư duy đổi mới không ngừng

Kiến tạo những trải nghiệm vị giác mới cùng socola

Hành trình ấy của Queenam không bắt đầu từ sự ngẫu hứng, mà từ những trăn trở rất thật: người tiêu dùng sẽ cảm nhận gì với sản phẩm này, Queenam có thể làm được gì khác biệt hơn và làm thế nào để tạo nên một trải nghiệm thật sự đáng nhớ trong từng viên socola?

Quan sát thị trường, theo dõi xu hướng tiêu dùng, khám phá văn hóa ẩm thực và tích lũy trải nghiệm khi làm việc với các đối tác quốc tế đã trở thành nguồn cảm hứng để đội ngũ phát triển sản phẩm liên tục khám phá những khía cạnh mới cho socola. Không dừng lại ở những hương vị quen thuộc, thương hiệu phát triển nhiều phiên bản độc đáo như sữa chua, rong biển, hoa hồng, chanh yuzu, sầu riêng hay bột ớt Shichimi, đưa người thưởng thức qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Để cho ra đời những hương vị đáng nhớ và đáng thử, đội ngũ Queenam phải trải qua vô số lần điều chỉnh công thức. Có những ý tưởng ban đầu tuy rất thú vị nhưng chưa đủ hài hòa khi kết hợp với socola. Vì vậy, các hương vị cần được cải tiến liên tục để vừa giữ trọn "chất" riêng, vừa chinh phục được khẩu vị của người tiêu dùng

Chính quá trình thử, sai và tiếp tục hoàn thiện ấy đã tạo nên bản lĩnh đột phá của Queenam. Với nền tảng nghiên cứu, sản xuất và phát triển sản phẩm từ Fancy Foods – đơn vị kế thừa gần 30 năm kinh nghiệm trong hệ sinh thái Nhất Hương, Queenam có cơ sở để mạnh dạn thử nghiệm những ý tưởng khác biệt những vẫn đảm bảo tính nhất quán về chất lượng sản phẩm.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa socola và gia vị cay Shichimi

Trong hành trình mở rộng biên giới sáng tạo của socola, Shichimi là một trong những đại diện hương vị thể hiện rõ DNA thương hiệu của Queenam. Ý tưởng về sản phẩm được nhen nhóm từ quá trình làm việc với các đối tác quốc tế, khi đội ngũ Queenam có cơ hội tiếp cận Shichimi Togarashi – một loại gia vị vốn quen thuộc trong các món ăn mặn Nhật Bản.

Cuộc đối thoại ấy đã đặt ra một thử thách mới: nếu vị cay ấm đặc trưng của bột ớt Shichimi xuất hiện trong socola, trải nghiệm thưởng thức sẽ thay đổi như thế nào?

Queenam biến gia vị Shichimi thành điểm nhấn mới lạ trong từng viên socola.

Sau hàng loạt cuộc thử nghiệm, đội ngũ đã tìm ra "tỷ lệ vàng" cho thành phẩm cuối cùng sao cho mỗi tầng hương vị tưởng chừng đối lập đều có không gian chuyển tiếp liền mạch, nhưng vẫn mang đến yếu tố bất ngờ.

Ngay từ miếng cắn đầu tiên, lớp vỏ socola trắng ngọt dịu tan dần trên đầu lưỡi, ôm trọn phần nhân hạnh nhân và hạt điều giòn rụm, béo bùi bên trong. Không lâu sau, mùi thơm vương vấn từ hỗn hợp ớt đỏ xay, hạt gai dầu, hạt tiêu, vỏ cam quýt, hạt vừng, gừng và rong biển bắt đầu lan tỏa, rồi nhường chỗ cho hậu vị cay tê sắc sảo của Shichimi.

Thành tích tại THAIFEX 2026 ghi nhận tư duy đổi mới của Queenam

Vượt qua hơn 600 sản phẩm tranh tài trên khắp thế giới, socola vị Shichimi phủ hạnh nhân, hạt điều của Queenam nằm trong danh sách ba đại diện từ Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết cuộc thi trưng bày tasteInnovation Show trong khuôn khổ triển lãm THAIFEX-Anuga Asia 2026. Không chỉ ghi nhận một hương vị độc đáo, danh hiệu này còn cho thấy các sản phẩm "made in Vietnam" hoàn toàn đủ tiềm năng khẳng định chỗ đứng trên thị trường toàn cầu khi kiên trì theo đuổi hướng đi khác biệt.

Tổ hợp cay-ngọt tạo ra sức hút cho socola Queenam vị Shichimi tại sự kiện THAIFEX 2026.

Bằng cách pha trộn nốt cay the sắc sảo của bột ớt "thất vị hương" vào những viên socola ngọt dịu, Queenam đã biến hai hương vị đối lập thành điểm nhấn chinh phục ban giám khảo tại mùa giải năm nay.

Chạm đến người tiêu dùng trẻ bằng trải nghiệm và cảm xúc

Trong bối cảnh người tiêu dùng có ngày càng nhiều lựa chọn, đặc biệt là Gen Z, một sản phẩm ngon miệng thôi vẫn chưa đủ. Họ tìm kiếm những trải nghiệm mới, những câu chuyện thương hiệu có chiều sâu và những giá trị cảm xúc phản chiếu phong cách cá nhân.

Đó cũng là lý do Queenam không ngừng phát triển những hương vị mới, từ các lựa chọn quen thuộc được làm mới bằng góc nhìn khác biệt đến những ý tưởng táo bạo như Shichimi. Với Queenam, mỗi viên socola không chỉ là một món ăn vặt để thưởng thức, mà còn là một trải nghiệm vị giác có khả năng khơi gợi sự tò mò, sẻ chia và kết nối.

Bằng sự chỉn chu trong sản phẩm và tinh thần sáng tạo bền bỉ, Queenam đang từng bước đưa câu chuyện của một thương hiệu socola Việt đến gần hơn với người tiêu dùng hiện đại.

"Loving more, each bite" – triết lý đằng sau từng viên socola

Với Queenam, mỗi sản phẩm không chỉ dừng lại ở hương vị, mà còn là một cách để kể câu chuyện về sự sáng tạo, kết nối và tình yêu dành cho nghề. Tinh thần "Loving more, each bite" (Yêu hơn qua từng miếng cắn) vì thế không chỉ là thông điệp, mà còn là triết lý được thương hiệu gửi gắm trong từng viên socola.

Socola vị cay Shichimi là một minh chứng rõ nét cho tinh thần ấy. Từ một loại gia vị vốn quen thuộc trong các món ăn mặn, Queenam đã mang đến cuộc phiêu lưu vị giác mới: bất ngờ nhưng hài hòa, khác biệt nhưng vẫn có thể chạm đến cảm xúc người thưởng thức.

Và Shichimi không phải là trường hợp duy nhất. Từ sữa chua, rong biển, hoa hồng, chanh yuzu, sầu riêng đến những ý tưởng mới đang tiếp tục được phát triển, Queenam luôn theo đuổi cùng một tinh thần: không ngừng làm mới socola bằng chất lượng, tâm huyết sáng tạo và khát vọng kể câu chuyện Việt Nam qua hương vị.

Đó cũng là cách Queenam tiếp tục hành trình tạo ra những sản phẩm không chỉ để thưởng thức, mà còn để sẻ chia, kết nối và lưu lại cảm xúc trong từng trải nghiệm.