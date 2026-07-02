One Mount Group: Kiến tạo hệ sinh thái công nghệ toàn diện phục vụ đời sống Việt

Trong bối cảnh đó, One Mount Group - một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, thuộc hệ sinh thái với Techcombank và Masterise Group, đang tiên phong kiến tạo hệ sinh thái số phục vụ toàn diện các nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp Việt.

Với định vị là một Innovation Hub, One Mount tiên phong kiến tạo các giải pháp công nghệ toàn diện, xuyên suốt các nhu cầu thiết yếu của đời sống

Mount Group với vai trò là một Innovation Hub - trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ sinh thái Techcombank và Masterise Group. Với vai trò này, One Mount tập trung phát triển các nền tảng công nghệ lõi, dữ liệu và AI nhằm kết nối các lĩnh vực thiết yếu trong nhiều lĩnh vực, từ tài chính, tiêu dùng, bất động sản đến chăm sóc sức khỏe, tạo nên một hệ sinh thái số vận hành xuyên suốt và bổ trợ lẫn nhau.

Trong lĩnh vực tài chính, tiêu dùng và phong cách sống, ứng dụng Techcombank OneU mang đến trải nghiệm tài chính số toàn diện, giúp người dùng thanh toán, mua sắm, tích điểm, đổi ưu đãi và tiếp cận đa dạng dịch vụ trên cùng một nền tảng, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng, đồng thời góp phần thúc đẩy xu hướng tiêu dùng số tại Việt Nam.

Ở lĩnh vực bất động sản, One Mount phát triển hệ sinh thái công nghệ bất động sản (proptech) toàn diện, bao gồm OneHousing, OneHub và OneTrust, ứng dụng dữ liệu và AI để đồng hành cùng khách hàng, đối tác và đội ngũ môi giới trong suốt hành trình từ tìm kiếm, giao dịch đến quản lý và xác thực thông tin bất động sản. Mô hình này hướng tới nâng cao tính minh bạch của thị trường, tối ưu hiệu quả giao dịch và xây dựng niềm tin cho người dùng.

Đặc biệt, với việc IVIE - Bác sĩ ơi gia nhập One Mount Group đã đưa lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y tế số đã trở thành một trụ cột chiến lược trong hệ sinh thái của tập đoàn. Mới đây, nền tảng này đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng dữ liệu dân cư và Căn cước công dân (Trung tâm RAR) triển khai tính năng xác thực điện tử thông qua VNeID, cho phép người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập và sử dụng các dịch vụ y tế số. Qua đó, góp phần đơn giản hóa quy trình tiếp cận dịch vụ, nâng cao tính an toàn và mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe thuận tiện, liền mạch hơn.

Công nghệ, dữ liệu và AI là năng lực cốt lõi tạo nên lợi thế đặc biệt của One Mount Group

Để hiện phát huy vai trò là một Innovation Hub - trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo của hệ sinh thái, One Mount Group tập trung đầu tư vào các trụ cột cốt lõi gồm công nghệ; dữ liệu AI; nhân tài; cùng mạng lưới đối tác chiến lược. Đây là chính là nền tảng giúp One Mount không chỉ phát triển các nền tảng số quy mô lớn mà còn tạo ra khả năng tăng tốc, kết nối, mở rộng và tối ưu giá trị giữa nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trong đó, dữ liệu và AI được xem là lợi thế cạnh tranh nổi bật của One Mount. Thông qua năng lực quản trị dữ liệu ở quy mô hệ sinh thái, One Mount hợp nhất, phân tích và chuyển hóa dữ liệu thành những thông tin am hiểu có giá trị, phục vụ việc tối ưu vận hành, nâng cao chất lượng ra quyết định và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Song song với đó, One Mount định hướng phát triển các ứng dụng Agentic AI và AI siêu cá nhân hóa, tập trung giải quyết những "bài toán thật" trong các lĩnh vực như tài chính, bất động sản, chăm sóc sức khỏe và vận hành doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và mang đến trải nghiệm ngày càng thông minh và chủ động.

Khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc chuyển đổi số, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cùng Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân đã mở ra những định hướng chiến lược và thời cơ tốt để phát huy vai trò của doanh nghiệp công nghệ trong việc xây dựng nền kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây được xem là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam phát huy năng lực đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ lõi và đóng góp nhiều hơn cho quá trình phát triển đất nước.

Theo sát định hướng đó, One Mount Group với định vị là Innovation Hub đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong việc phát triển các nền tảng số quy mô lớn, đồng hành cùng Chính phủ trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, đây cũng là nền tảng để One Mount hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một trong những tập đoàn trụ cột của khu vực kinh tế tư nhân, xây dựng và mở rộng hệ sinh thái hỗ trợ lẫn nhau phát triển, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, dẫn dắt quá trình chuyển đổi số và hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.