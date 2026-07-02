Cục Thuế phát cảnh báo nóng: Cho mượn CCCD để lập doanh nghiệp, bỏ địa chỉ kinh doanh, chưa giải thể đúng quy định sẽ bị rà soát

Cục Thuế vừa gửi thư ngỏ đến chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh và các cá nhân liên quan hoàn thành nghĩa vụ về thuế và các thủ tục có liên quan trước khi giải thể, chấm dứt hoạt động theo đúng quy định.

Cục Thuế yêu cầu người nộp thuế kiểm tra tình trạng doanh nghiệp, hộ kinh doanh mà mình đang là chủ, người đại diện pháp luật và liên hệ ngay với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được bộ phận, công chức chuyên trách hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện thủ tục theo quy định.

Trong đó, Cục Thuế lưu ý một số nội dung cơ bản sau:

Trường hợp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế: Người nộp thuế cần chủ động phối hợp với cơ quan thuế để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ khai thuế còn thiếu; cung cấp tài liệu, giải trình khi được yêu cầu và hoàn thành nghĩa vụ thuế. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ với cơ quan thuế có thể tiếp tục thực hiện các thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh để hoàn tất việc giải thể theo quy định.

Trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký: Người nộp thuế cần khẩn trương xác định rõ nhu cầu khôi phục hiệu lực mã số thuế hoặc giải thể, chấm dứt hoạt động; chủ động liên hệ với cơ quan thuế để hoàn thành hồ sơ khai thuế còn thiếu, xử lý nghĩa vụ về thuế, hóa đơn, chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nếu có để hoàn tất các nghĩa vụ thuế theo quy định.

Người dân tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán hoặc để người khác sử dụng căn cước công dân, thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh và thực hiện các giao dịch trái quy định pháp luật.

Đồng thời người dân cần chủ động tra cứu thông tin trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, trường hợp phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để thành lập, đứng tên doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cần trình báo ngay với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan công an và cơ quan thuế để được tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời theo quy định.

Trong thời gian tới, cơ quan thuế cho biết sẽ triển khai chức năng hỗ trợ tra cứu trên ứng dụng eTax Mobile để người dân thuận tiện theo dõi, phát hiện kịp thời các dấu hiệu bị mạo danh để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Cơ quan thuế cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ người nộp thuế có tinh thần hợp tác, tự nguyện khắc phục các sai sót do khách quan.

Đối với người nộp thuế đã được cơ quan thuế thông báo, mời làm việc nhưng không phối hợp để hoàn thành nghĩa vụ thuế, hoặc trường hợp có dấu hiệu lợi dụng pháp nhân, hóa đơn điện tử để vi phạm pháp luật, cơ quan thuế sẽ căn cứ mức độ, tính chất vi phạm để áp dụng đầy đủ các biện pháp quản lý theo quy định pháp luật thuế, công khai thông tin, cưỡng chế nợ thuế và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xác minh, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trong Thư ngỏ, Cục Thuế cho biết, thực tế thời gian qua cho thấy, một bộ phận doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; có trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, người đại diện theo pháp luật không liên hệ với cơ quan thuế để hoàn tất thủ tục, dẫn đến hồ sơ tồn đọng kéo dài. Tình trạng này có thể làm phát sinh thêm nghĩa vụ thuế và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế ghi nhận tình trạng một số tổ chức, cá nhân lợi dụng việc thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh không vì mục đích kinh doanh thực chất; lợi dụng hóa đơn điện tử để mua bán trái phép, gian lận, trục lợi ngân sách nhà nước. Trong đó, có trường hợp giả mạo, sử dụng trái phép thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh, khiến người dân bị đứng tên mà bản thân không biết, không tham gia, không điều hành.

Vì vậy, cơ quan thuế đang tích cực làm sạch dữ liệu mã số thuế và yêu cầu người nộp thuế chủ động phối hợp cung cấp thông tin để đảm bảo quyền lợi.