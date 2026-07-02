Dự án mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á bị chấm dứt, Hòa Phát vừa đề xuất liên danh với THACO để nghiên cứu khai thác

Sở Tài chính Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 4748/QĐ-STC ngày 2/7/2026 về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê - Hà Tĩnh.

Theo quyết định, dự án được triển khai theo Giấy chứng nhận đầu tư số 28121000037 do UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 24/12/2008 cho CTCP Sắt Thạch Khê. Cơ quan chức năng đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho dự án.

Lý do chấm dứt là sau 24 tháng kể từ thời điểm kết thúc tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư vẫn không hoàn thành mục tiêu và không thuộc trường hợp được điều chỉnh tiến độ theo quy định. Dự án thuộc diện chấm dứt hoạt động theo điểm b, khoản 2, Điều 36 Luật Đầu tư số 143/2025/QH15.

CTCP Sắt Thạch Khê có trách nhiệm thực hiện các thủ tục xử lý vốn, tài sản đã đầu tư, thanh lý dự án đầu tư và hoàn thành nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định pháp luật. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, tức 2/7/2026.

Mỏ sắt hơn 500 triệu tấn tạm dừng từ năm 2011

Mỏ sắt Thạch Khê được phát hiện từ năm 1960, nằm tại Hà Tĩnh, cách bờ biển khoảng 7 km. Với trữ lượng hơn 500 triệu tấn, đây được đánh giá là mỏ quặng sắt lớn nhất Việt Nam và thuộc nhóm mỏ sắt quy mô lớn nhất Đông Nam Á.

Dự án khai thác mỏ được khởi động từ năm 2008 với tổng vốn đầu tư khoảng 14.500 tỷ đồng. Đến năm 2009, chủ đầu tư bắt đầu bóc đất tầng phủ và thử nghiệm công nghệ khai thác, tuyển quặng.

Tuy nhiên, từ năm 2011, dự án phải tạm dừng do nhiều vướng mắc liên quan đến công nghệ khai thác, điều kiện địa chất, phương án vận chuyển quặng, hiệu quả kinh tế và các lo ngại về tác động môi trường.

Hòa Phát đề xuất liên danh với Vinacomin, THACO

Thời gian gần đây, mỏ sắt Thạch Khê được chú ý trở lại khi Tập đoàn Hòa Phát đề xuất được tham gia nghiên cứu khai thác. Hồi tháng 5/2026, Hòa Phát đề xuất liên danh với các tập đoàn lớn của Việt Nam như Vinacomin, THACO để nghiên cứu triển khai dự án mỏ sắt Thạch Khê.

Theo Hòa Phát, quặng sắt tại mỏ Thạch Khê được nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá có chất lượng tốt, phù hợp để sản xuất các dòng thép chất lượng cao như thép dập nguội, thép tire cord, thép ray đường sắt tốc độ cao và thép phục vụ cơ khí chế tạo.

Trước đó, tại cuộc họp với Chính phủ hồi tháng 2/2025, Chủ tịch HĐQT Hòa Phát Trần Đình Long cho biết Việt Nam hiện có hai mỏ sắt lớn là Quý Xa và Thạch Khê. Trong đó, mỏ Thạch Khê tại Hà Tĩnh có trữ lượng khoảng 500 triệu tấn. Theo ông Long, việc đưa mỏ này vào khai thác có thể giúp chủ động nguồn nguyên liệu cho ngành thép trong nước và tiết kiệm ngoại tệ nhập khẩu quặng sắt mỗi năm.

Hòa Phát cũng kiến nghị cho phép mời các tổ chức tư vấn, chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực khai khoáng và luyện kim tham gia đánh giá công nghệ, tác động môi trường cũng như mức độ an toàn của phương án khai thác.

Doanh nghiệp cho rằng việc khai thác mỏ Thạch Khê chỉ nên được xem xét khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về kỹ thuật, môi trường và an toàn. Trường hợp chưa đủ điều kiện, cần tiếp tục bảo tồn nguồn tài nguyên này cho tương lai.