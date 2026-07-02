Công an hé lộ "chiêu bài" phù phép kim cương giả hàng trăm tỷ đồng: Mua kim cương nhập lậu giá rẻ từ Hồng Kông, mài bỏ mã GIA, cấp giấy kiểm định mới rồi bán kiếm lời

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V, triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành, khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Từ đây, nhóm này thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng, mỗi đối tượng chỉ đảm nhận một công đoạn, từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng.

Theo cơ quan điều tra, sau khi số kim cương nhập lậu được đưa vào Việt Nam, các đối tượng tiếp tục thực hiện nhiều công đoạn nhằm đưa hàng ra thị trường.

Đáng chú ý, theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, trong số các bị can có Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974), trú tại phường Bình Thạnh, TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAP), đơn vị thuộc CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), bị khởi tố về hành vi buôn lậu.

Theo tài liệu điều tra, PNJ-LAP là một trong những đơn vị giám định đá quý trên thị trường Việt Nam. Cơ quan điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng khác mua những viên kim cương có thông số không khớp với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ.

Sau đó, lợi dụng chuyên môn trong lĩnh vực giám định, Thảo bị cáo buộc đã mài bỏ mã số GIA được khắc trên viên kim cương, khắc lại theo mã số của PNJ-LAP và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAP cho các viên kim cương này trước khi bán cho khách hàng nhằm thu lợi.

Theo cơ quan điều tra, giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương. Trong khi đó, PNJ-LAP là đơn vị kiểm định độc lập, theo quy định không được phép kinh doanh các sản phẩm do chính mình kiểm định.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cáo buộc Đặng Ngọc Thảo đã thực hiện hành vi trái quy định vì mục đích vụ lợi, gây ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị kiểm định cũng như niềm tin của khách hàng đối với các sản phẩm kim cương đang lưu hành trên thị trường Việt Nam.

Ngày 20/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM đồng loạt khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng liên quan, bắt giữ 22 người, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch và các vật chứng phục vụ điều tra.

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can và đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật.