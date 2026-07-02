Newstarland ghi dấu ấn tại VARS Awards 2026, khẳng định vị thế tiên phong

Ba dấu ấn tại một trong những giải thưởng uy tín nhất của ngành không chỉ ghi nhận những thành quả nổi bật của Newstarland mà còn khẳng định năng lực cạnh tranh, sức mạnh đội ngũ và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường môi giới bất động sản Việt Nam.

Thương hiệu khẳng định vị thế tiên phong

Danh hiệu Top 10 Thương hiệu Quốc gia ngành Môi giới Bất động sản Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế của Newstarland trong nhóm những thương hiệu phân phối bất động sản hàng đầu Việt Nam. Đằng sau sự ghi nhận ấy là hơn 13 năm bền bỉ gây dựng nội lực, nâng tầm năng lực triển khai và không ngừng mở rộng quy mô hoạt động.

Chứng nhận Top 10 Thương hiệu Quốc gia ngành Môi giới Bất động sản Việt Nam

Với hệ thống hơn 30 chi nhánh trên toàn quốc, đội ngũ hơn 1.000 chiến binh kinh doanh cùng nền tảng vận hành ngày càng chuyên nghiệp, Newstarland không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ và khẳng định uy tín bằng hiệu quả kinh doanh thực chất cùng sự tin tưởng của khách hàng và đối tác.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng năng lực và chất lượng dịch vụ, những doanh nghiệp sở hữu hệ thống quản trị vững mạnh, đội ngũ chuyên nghiệp và chiến lược phát triển dài hạn sẽ tạo nên lợi thế khác biệt. Danh hiệu tại VARS Awards 2026 chính là sự ghi nhận cho nội lực ấy, đồng thời khẳng định bản lĩnh của Newstarland trên hành trình kiến tạo những chuẩn mực mới cho ngành môi giới bất động sản.

Người lãnh đạo truyền cảm hứng

Không chỉ được vinh danh ở hạng mục doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Newstarland – tiếp tục được xướng tên trong Top 10 Doanh nhân truyền cảm hứng Bất động sản Việt Nam 2026, đánh dấu bốn năm liên tiếp được ghi nhận tại các giải thưởng uy tín của ngành.

CEO Nguyễn Thị Thu Huyền được vinh danh Top 10 Doanh nhân truyền cảm hứng Bất động sản Việt Nam

Gần 15 năm gắn bó với thị trường bất động sản, bà Nguyễn Thị Thu Huyền đã cùng Newstarland xây dựng doanh nghiệp từ những nền móng đầu tiên trở thành một trong những thương hiệu phân phối bất động sản hàng đầu Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của bà, Newstarland không chỉ liên tục mở rộng quy mô hoạt động mà còn xây dựng văn hóa doanh nghiệp lấy con người làm trung tâm, phát huy tinh thần tiên phong, bản lĩnh và khát vọng chinh phục những cột mốc mới.

Với bà Nguyễn Thị Thu Huyền, thành công của doanh nghiệp không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng hay những con số kinh doanh, mà còn được tạo nên từ sự trưởng thành của đội ngũ, niềm tin của khách hàng và những giá trị bền vững mà doanh nghiệp mang lại cho thị trường.

Con người tạo nên giá trị khác biệt

Nếu thương hiệu là kết quả của chiến lược phát triển, thì đội ngũ chính là nền tảng tạo nên sức mạnh cạnh tranh của Newstarland.

Doanh nghiệp luôn kiên định với định hướng đầu tư cho con người thông qua việc chuẩn hóa nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn và xây dựng đội ngũ môi giới chuyên nghiệp, bản lĩnh, lấy khách hàng làm trung tâm. Mỗi chiến binh Newstarland không chỉ được trang bị kiến thức và kỹ năng, mà còn được hun đúc tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và khát vọng dẫn đầu

Đội ngũ kinh doanh Newstarland được vinh danh Top 100 Nhà môi giới Bất động sản Việt Nam năm 2026

Minh chứng rõ nét cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực là việc 05 chuyên viên kinh doanh của Newstarland được vinh danh Top 100 Nhà môi giới Bất động sản Việt Nam năm 2026. Đây không chỉ là niềm tự hào của các cá nhân được xướng tên mà còn phản ánh chất lượng đội ngũ, năng lực đào tạo và môi trường phát triển chuyên nghiệp mà doanh nghiệp kiên trì xây dựng trong suốt nhiều năm qua.

Tăng tốc trên hành trình "On top of the market"

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Newstarland tiếp tục tập trung nâng cao năng lực đội ngũ, chuẩn hóa hệ thống vận hành, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm khách hàng và mở rộng dấu ấn thương hiệu trên thị trường.

Người Newstarland: Cam kết tiên phong – Kiến tạo dẫn đầu

Ba dấu ấn tại VARS Awards 2026 không chỉ là sự ghi nhận cho những thành quả đã đạt được, mà còn là động lực để Newstarland tiếp tục bứt phá trên hành trình chinh phục mục tiêu "On top of the market". Với nền tảng nội lực vững chắc, đội ngũ tinh nhuệ và khát vọng không ngừng vươn lên, Newstarland sẽ tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong, góp phần nâng tầm chuẩn mực nghề môi giới và kiến tạo những giá trị bền vững cho thị trường bất động sản Việt Nam.