Giá trị thương hiệu của Viettel đạt 7,9 tỷ USD trong năm 2026, tiếp tục đứng đầu Việt Nam năm thứ 11 liên tiếp. Đáng chú ý, quy mô thương hiệu của tập đoàn này hiện lớn hơn tổng giá trị thương hiệu của ba ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank (2,5 tỷ USD), VietinBank (2,2 tỷ USD) và Agribank (1 tỷ USD), cộng lại đạt 5,7 tỷ USD.

Đây là kết quả trong báo cáo Vietnam 100 2026 do Brand Finance công bố. Năm nay, Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam đạt tổng giá trị 24,5 tỷ USD, tăng hơn 12% so với năm 2025, trong khi thứ hạng của 10 doanh nghiệp không thay đổi.

Theo Brand Finance, giá trị thương hiệu của Viettel tăng 7%, chủ yếu nhờ tiếp tục duy trì chiến lược mở rộng hoạt động trong lĩnh vực viễn thông cốt lõi.

Đứng thứ hai là Vinamilk với giá trị thương hiệu 2,6 tỷ USD, nhờ sự phục hồi của thị trường nội địa và mở rộng hoạt động quốc tế. Vietcombank giữ vị trí thứ ba với 2,5 tỷ USD, cũng tăng 7% so với năm trước.

Trong nhóm còn lại của Top 10, MB tăng một bậc lên vị trí thứ 5. Cùng với VietinBank, đây là hai thương hiệu ghi nhận mức tăng giá trị lớn nhất trong nhóm, lần lượt tăng thêm 410 triệu USD và 560 triệu USD. Trong khi đó, Agribank và FPT là hai thương hiệu có giá trị giảm nhẹ, cùng còn 1 tỷ USD.

Ở quy mô rộng hơn, 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam đạt tổng giá trị 43 tỷ USD trong năm 2026, tăng 11% so với năm trước.

Ngoài bảng xếp hạng giá trị thương hiệu, Brand Finance cũng công bố Chỉ số Sức mạnh thương hiệu (BSI). Năm nay, Bảo Việt đứng đầu, tiếp theo là Vinpearl và Vietcombank.

Báo cáo đồng thời gọi Green SM là "thương hiệu Việt đáng chú ý nhất" năm 2026 với giá trị 635 triệu USD, nhờ giữ vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực gọi xe điện tại Việt Nam và mở rộng hiện diện quốc tế.

Một cái tên khác được Brand Finance đánh giá nổi bật là VPBank. Giá trị thương hiệu của ngân hàng tăng 41%, đạt 995 triệu USD, qua đó tăng hai bậc lên vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng.

Brand Finance là công ty tư vấn định giá thương hiệu có trụ sở tại London (Anh). Theo đơn vị này, giá trị thương hiệu là lợi ích kinh tế ròng mà chủ sở hữu có thể thu được nếu cấp phép thương hiệu trên thị trường mở. Hằng năm, Brand Finance khảo sát khoảng 6.000 thương hiệu trên toàn cầu và công bố hơn 100 bảng xếp hạng theo quốc gia và lĩnh vực.