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Khởi tố 47 bị can trong vụ án tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

| | Doanh nghiệp

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 47 bị can về 5 hành vi trong vụ án liên quan dự án đường dây 500kV mạch 3 do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư.

Về vụ án liên quan dự án đường dây 500kV mạch 3 do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, tại cuộc họp báo của Bộ Công an chiều 2/7, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 47 bị can về 5 nhóm hành vi.

Quá trình điều tra xác định có nhiều vi phạm của chủ đầu tư và các nhà thầu trong việc lập, phê duyệt dự toán xây dựng, lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, nghiệm thu, quyết toán.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác của các nhà thầu trong quá trình kinh doanh và thực hiện các hạng mục liên quan đến dự án như: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ.

Đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra thông tin tại họp báo.

Vụ án xảy ra tại 13 đơn vị, gồm Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1, Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh, Công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát, Công ty cổ phần Sông Đà 11, một số công ty tư vấn xây dựng điện và các doanh nghiệp liên quan.

Về công tác kê biên, thu hồi tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tạm giữ hơn 45,8 tỷ đồng và 1,05 triệu USD; đồng thời tạm dừng, phong tỏa tài khoản chứng khoán của các bị can với tổng giá trị khoảng 1.756 tỷ đồng để đảm bảo thu hồi tài sản cho ngân sách Nhà nước.

Trước đó, nhiều bị can thuộc 5 doanh nghiệp ngành điện gồm PC1, TV1, TV2, TV3 và TV4 bị khởi tố trong quá trình cơ quan công an điều tra các vụ án liên quan Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, PC1 và các đơn vị khác trên phạm vi cả nước.

Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT PC1.

Trong đó, Công ty CP Tập đoàn PC1 có 7 người liên quan. Nhóm bị khởi tố gồm ông Trịnh Văn Tuấn , Chủ tịch HĐQT; ông Vũ Ánh Dương, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc; ông Nguyễn Minh Đệ, thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc PC1, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; bà Trần Thị Minh Việt, Kế toán trưởng. Các bị can này bị điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản.

Ngoài ra, ông Trịnh Ngọc Anh, Phó tổng giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản Tấn Phát, bị điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hai lãnh đạo khác của PC1 là ông Võ Hồng Quang, thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc, và ông Đặng Quốc Trường, Phó tổng giám đốc, bị áp dụng biện pháp tạm giam.

Tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (TV1), ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch HĐQT, bị khởi tố về tội Tham ô tài sản. Tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2), Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch HĐQT và Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng, cùng bị khởi tố về tội Tham ô tài sản.

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3) có 3 người bị khởi tố, bắt tạm giam gồm ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Chủ tịch HĐQT; ông Lạc Thái Phước, Tổng giám đốc và ông Phạm Hoàng Vinh, Kế toán trưởng.

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (TV4) có 4 người bị khởi tố gồm ông Lê Cao Quyền, Chủ tịch HĐQT; ông Trần Cao Hỷ, Tổng giám đốc; ông Nguyễn Như Đông, Phó tổng giám đốc và bà Trần Lê Thanh Bình, Kế toán trưởng.

Biến động nhân sự cấp cao tại Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia

Theo Minh Tuệ/VTCnews

VTCnews

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