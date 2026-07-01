Bên trong cuộc "đại phẫu" siêu giàn khoan 18.000 tấn: Khối thép có thể khoan sâu 9.000 m, chống chịu gió bão cấp 12 được "thay áo" sau 52 ngày

Sau 52 ngày thi công liên tục, Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp Cơ khí Dầu khí (PVSM) đã hoàn thành công tác đại tu giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 và bàn giao cho Liên doanh Vietsovpetro, sớm hơn kế hoạch 3 ngày.

Dự án được triển khai từ ngày 8/5 đến ngày 28/6. Trong thời gian này, hàng trăm kỹ sư và công nhân kỹ thuật thực hiện đồng thời nhiều hạng mục sửa chữa, bảo dưỡng trên giàn.

Các kỹ sư và người lao động PVSM triển khai đồng thời nhiều hạng mục sửa chữa, bảo dưỡng trên giàn khoan trong suốt 52 ngày đêm.

Một trong những hạng mục lớn nhất là làm sạch và sơn phủ hơn 86.500 m² bề mặt kết cấu. Riêng ba chân giàn cao 147 m là khu vực có điều kiện thi công phức tạp, đòi hỏi các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Ngoài ra, khoảng 64 tấn đường ống và phụ kiện đã được thay mới nhằm bảo đảm khả năng vận hành của hệ thống công nghệ. Các thiết bị phụ trợ như tời, neo, bơm, quạt thông gió cùng nhiều hệ thống kỹ thuật khác cũng được bảo dưỡng đồng bộ.

Toàn cảnh giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 tại dock sửa chữa của PVSM sau khi hoàn thành công tác đại tu.

Với khối lượng hơn 18.000 tấn, chiều dài thân giàn 167 m và khả năng hoạt động tại vùng biển sâu tới 120 m, đây là một trong những giàn khoan tự nâng có quy mô lớn do Việt Nam chế tạo. Giàn có thể khoan tới độ sâu 9.000 m, chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt với sức gió trên cấp 12 và sóng cao tới 22 m.

Sau khi hoàn thành đại tu, giàn sẽ được đưa trở lại mỏ Bạch Hổ để tiếp tục phục vụ hoạt động khai thác.

Theo PVSM, việc hoàn thành đại tu đúng tiến độ giúp Tam Đảo 05 sớm trở lại hoạt động, đáp ứng kế hoạch khai thác của Vietsovpetro.