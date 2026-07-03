Chủ tịch HĐQT đề xuất tăng thù lao gấp 5 lần vì “không đủ chi phí đi máy bay”, công ty sau đó bị phong tỏa tài khoản ngân hàng

VKC Holdings vừa ghi nhận loạt diễn biến đáng chú ý sau ĐHĐCĐ thường niên 2026, từ đề xuất tăng ngân sách HĐQT lên 1 tỷ đồng đến việc công ty bị phong tỏa tài khoản ngân hàng.

Công ty Cổ phần VKC Holdings vừa công bố nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Đại hội được tổ chức ngày 29/6/2026 tại TP.HCM, với sự tham dự của 20 cổ đông, đại diện hơn 12,79 triệu cổ phần, tương đương 66,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Một chi tiết đáng chú ý tại đại hội là phần ý kiến của ông Thân Xuân Nghĩa, Chủ tịch HĐQT VKC Holdings, liên quan đến tờ trình thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2026.

Theo biên bản họp, ông Nghĩa cho rằng mức thù lao HĐQT 200 triệu đồng là “quá ít”, không đủ chi phí cho HĐQT đi lại, “đặc biệt là chị Lan không đủ chi phí đi máy bay”. Ông cũng nêu quan điểm thù lao ít sẽ không tạo động lực để các thành viên cống hiến hết thời gian, tâm trí, từ đó đề xuất ngân sách cho HĐQT năm 2026 là 1 tỷ đồng và đề nghị điều chỉnh lại nội dung tờ trình.

Nội dung về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025 và năm 2026 sau đó được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,9608% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Sau đại hội, công ty bị phong tỏa tài khoản ngân hàng

Vài ngày sau đại hội, VKC Holdings tiếp tục công bố thông tin bất thường về việc nhận được Quyết định số 5718/QĐ-THADS của Thi hành án dân sự TP.HCM về việc phong tỏa tài khoản, tài sản đối với công ty.

Số tiền bị phong tỏa là hơn 155,8 triệu đồng, tại tài khoản của VKC Holdings mở ở Ngân hàng TMCP Phương Đông, chi nhánh Tân Bình.

Quyết định nêu căn cứ từ các bản án, quyết định liên quan đến vụ án kinh doanh thương mại trong năm 2024, cùng quyết định thi hành án trước đó. Cơ quan thi hành án cho biết việc phong tỏa nhằm ngăn chặn khả năng tẩu tán tiền trong tài khoản.

Thông qua loạt phương án tái cấu trúc

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, cổ đông VKC Holdings cũng thông qua nhiều nội dung liên quan đến quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp.

Trong đó có phương án bán cổ phiếu quỹ; nhận chuyển nhượng tài sản tại Long An để hoán đổi khoản tiền đặt cọc cho ông Trần Văn Tôn; thoái vốn các công ty con bằng hình thức đấu giá; xử lý gói trái phiếu; chào bán cổ phiếu riêng lẻ; chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ; chuyển nhượng các khoản phải thu, quyền đòi nợ và xử lý các khoản nợ ngân hàng, tổ chức, cá nhân khác.

Đại hội cũng thông qua việc thay đổi tên công ty, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh, đồng thời phê duyệt đề xuất thành lập 2 công ty con trong lĩnh vực thời trang gồm Công ty Cổ phần Thời trang Velora Kids và Công ty Cổ phần Thời trang Velora M&W.

Đáng chú ý, ngày 1/7/2026, VKC Holdings công bố đã ký hợp đồng với CTCP Thiên Hoàng Holdings về việc chuyển nhượng các khoản phải thu và quyền đòi nợ theo tờ trình đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Thiên Hoàng Holdings là doanh nghiệp đã xuất hiện trong các nội dung tái cấu trúc của VKC Holdings thời gian gần đây. Tại đại hội, danh sách đại biểu hạn chế biểu quyết cũng ghi nhận Thiên Hoàng Holdings và ông Đỗ Thành Nhân là các bên có liên quan tại một số nội dung như phương án xử lý gói trái phiếu, chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chuyển nhượng khoản phải thu và quyền đòi nợ, cũng như chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

VKC Holdings tiền thân là Công ty Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh. Doanh nghiệp từng hoạt động trong lĩnh vực cáp, nhựa và các sản phẩm liên quan, nhưng đang trong giai đoạn chuyển hướng chiến lược và xử lý các vấn đề tài chính tồn đọng.