Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Masan High-Tech Materials dự kiến phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu ESOP

| | Doanh nghiệp

Masan High-Tech Materials lên kế hoạch phát hành gần 5,2 triệu cổ phiếu ESOP cho 167 cán bộ, nhân viên. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2026 hoặc 4 tháng đầu năm 2027.

CTCP Masan High-Tech Materials (MCK: MSR, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo đó, Masan High-Tech Materials dự kiến phát hành gần 5,2 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 0,47% tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty.

Đối tượng phát hành là nhân viên của công ty và các công ty con có thành tích nổi bật, đóng góp đặc biệt vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, đem lại giá trị tăng trưởng về mặt dài hạn cho các công ty và các công ty con.

Masan High-Tech Materials dự kiến phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu ESOP - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Toàn bộ số cổ phiếu ESOP phát hành đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (ngày kết thúc việc thu tiền của người lao động).

Với giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu, Masan High-Tech Materials dự kiến thu về hơn 77,6 tỷ đồng sẽ được sử dụng để trả lương người lao động, trả tiền nhà cung cấp, trả nợ vay ngắn hạn và dài hạn, trả gốc và lãi trái phiếu.

Thời gian thực hiện phát hành trong năm 2026 hoặc 4 tháng đầu năm 2027, phù hợp với quy định pháp luật và công bố thông tin theo quy định.

Masan High-Tech Materials cũng công bố danh sách 167 cán bộ, nhân viên dự kiến được mua cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó, ông Michael Glover- Tổng Giám đốc dự kiến được mua nhiều nhất với 420.300 cổ phiếu, tiếp đến là ông Aditya Agarwal- Phó Tổng Giám đốc được mua 153.300 cổ phiếu,...

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Masan High-Tech Materials mang về doanh thu thuần hơn 2.993,1 tỷ đồng, tăng 114,9% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 536,7 tỷ đồng.

Năm 2026, Masan High-Tech Materials đã lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến đạt từ 16.000 tỷ đồng đến 20.300 tỷ đồng, đồng thời đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế trong khoảng 1.700 tỷ đồng đến 2.500 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 18,7% kế hoạch doanh thu thuần và 21,5% kế hoạch lợi nhuận sau thuế ở mức tối thiểu đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Masan High-Tech Materials tăng 7,4% so với đầu năm, lên mức hơn 28.421,1 tỷ đồng; tổng nợ phải trả tăng từ gần 14.278,7 tỷ đồng lên mức gần 15.702,8 tỷ đồng.


Theo PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
'Bạo chi' tài trợ học bổng cho sinh viên: FPT, CMC tung quỹ trăm tỷ, 'ông trùm' khu công nghiệp tại TP.HCM cũng hé lộ đặc quyền hiếm có

'Bạo chi' tài trợ học bổng cho sinh viên: FPT, CMC tung quỹ trăm tỷ, 'ông trùm' khu công nghiệp tại TP.HCM cũng hé lộ đặc quyền hiếm có Nổi bật

Công ty họ FPT chốt chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 100%

Công ty họ FPT chốt chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 100% Nổi bật

Saigon Marina IFC tự hào tỏa sáng, tôn vinh nửa thế kỷ mang tên Bác

Saigon Marina IFC tự hào tỏa sáng, tôn vinh nửa thế kỷ mang tên Bác

13:30 , 03/07/2026
Khởi tố thêm 14 bị can liên quan vụ sữa giả HIUP

Khởi tố thêm 14 bị can liên quan vụ sữa giả HIUP

12:15 , 03/07/2026
Ngoài Samsung, Thái Nguyên sắp có thêm khu công nghệ số gần 200 ha, vốn hơn 3.500 tỷ đồng, hướng tới AI và bán dẫn

Ngoài Samsung, Thái Nguyên sắp có thêm khu công nghệ số gần 200 ha, vốn hơn 3.500 tỷ đồng, hướng tới AI và bán dẫn

11:29 , 03/07/2026
Tổng giám đốc Lê Quốc Bình: CII không tham gia, không ứng cử HĐQT PC1

Tổng giám đốc Lê Quốc Bình: CII không tham gia, không ứng cử HĐQT PC1

10:37 , 03/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên