Masan High-Tech Materials dự kiến phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu ESOP

CTCP Masan High-Tech Materials (MCK: MSR, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo đó, Masan High-Tech Materials dự kiến phát hành gần 5,2 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 0,47% tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty.

Đối tượng phát hành là nhân viên của công ty và các công ty con có thành tích nổi bật, đóng góp đặc biệt vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, đem lại giá trị tăng trưởng về mặt dài hạn cho các công ty và các công ty con.

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Toàn bộ số cổ phiếu ESOP phát hành đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (ngày kết thúc việc thu tiền của người lao động).

Với giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu, Masan High-Tech Materials dự kiến thu về hơn 77,6 tỷ đồng sẽ được sử dụng để trả lương người lao động, trả tiền nhà cung cấp, trả nợ vay ngắn hạn và dài hạn, trả gốc và lãi trái phiếu.

Thời gian thực hiện phát hành trong năm 2026 hoặc 4 tháng đầu năm 2027, phù hợp với quy định pháp luật và công bố thông tin theo quy định.

Masan High-Tech Materials cũng công bố danh sách 167 cán bộ, nhân viên dự kiến được mua cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó, ông Michael Glover- Tổng Giám đốc dự kiến được mua nhiều nhất với 420.300 cổ phiếu, tiếp đến là ông Aditya Agarwal- Phó Tổng Giám đốc được mua 153.300 cổ phiếu,...

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Masan High-Tech Materials mang về doanh thu thuần hơn 2.993,1 tỷ đồng, tăng 114,9% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 536,7 tỷ đồng.

Năm 2026, Masan High-Tech Materials đã lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến đạt từ 16.000 tỷ đồng đến 20.300 tỷ đồng, đồng thời đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế trong khoảng 1.700 tỷ đồng đến 2.500 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 18,7% kế hoạch doanh thu thuần và 21,5% kế hoạch lợi nhuận sau thuế ở mức tối thiểu đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Masan High-Tech Materials tăng 7,4% so với đầu năm, lên mức hơn 28.421,1 tỷ đồng; tổng nợ phải trả tăng từ gần 14.278,7 tỷ đồng lên mức gần 15.702,8 tỷ đồng.



