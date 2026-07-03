'Bạo chi' tài trợ học bổng cho sinh viên: FPT, CMC tung quỹ trăm tỷ, 'ông trùm' khu công nghiệp tại TP.HCM cũng hé lộ đặc quyền hiếm có

Theo báo cáo từ Tập đoàn Đầu tư và phát triển Becamex (BCM), năm 2025 số tiền tài trợ học bổng cho sinh viên là hơn 48,1 tỷ đồng.

Becamex đầu tư mạnh vào giáo dục nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ trực tiếp cho các khu công nghiệp và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài. Giáo dục được doanh nghiệp này xác định là một phần trong mô hình hệ sinh thái công nghiệp kết hợp đô thị và dịch vụ.



Dự án đầu tư giáo dục nổi bật nhất của Tập đoàn là Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) đặt tại Bình Dương, nay thuộc TP HCM. Năm 2025, doanh thu thuần của trường đạt 155 tỷ đồng, tăng 37% so với năm trước đó.

Trường tập trung đào tạo các ngành kỹ thuật, công nghệ thông tin và quản trị kinh doanh theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Trong khuôn viên trường, tập đoàn cũng xây dựng thêm các trung tâm đổi mới sáng tạo và vườn ươm doanh nghiệp để hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.



Doanh nghiệp liên kết với nhiều đối tác lớn như Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hay Đại học Quốc gia Singapore.

Trong quy hoạch đô thị, tập đoàn luôn dành quỹ đất lớn cho hạ tầng giáo dục. Trong khuôn viên EIU, Becamex xây dựng Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc tế Bình Dương (BII), Vườn ươm Doanh nghiệp Becamex (BBI), và các phòng thí nghiệm hiện đại (như FabLab, phòng thí nghiệm công nghiệp 4.0 phối hợp với Becamex - VSIP) nhằm thúc đẩy startup và nghiên cứu ứng dụng thực tế.

Ngoài các khu đào tạo kỹ thuật chuyên sâu, doanh nghiệp phát triển các trường học liên cấp quốc tế ngay nội khu nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em các kỹ sư và chuyên gia nước ngoài làm việc tại địa phương.﻿

Trong năm, trường công bố chương trình học bổng Toàn phần dành cho tân sinh viên khóa 2025, với 08 ngành đào tạo thuộc các khối ngành Kỹ thuật; Công nghệ thông tin và ngành Điều dưỡng.

Học bổng toàn phần bao gồm: 100% học phí chương trình đào tạo đại học và 100% học phí học 5 cấp độ tiếng Anh (tương đương 1.000 giờ học) cùng giảng viên bản ngữ tại EIU.﻿

Bên cạnh học bổng Toàn phần, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông tiếp tục triển khai 3 chương trình học bổng tuyển sinh năm 2025 là: Học bổng Nữ sinh học khối ngành kỹ thuật; Học bổng Tài năng; Học bổng Khuyến khích.﻿

Đối tượng nhận học bổng là thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025 đăng ký xét tuyển và trúng tuyển vào khối ngành Kỹ thuật, Công nghệ thông tin, và Điều dưỡng của EIU trong kỳ tuyển sinh 2025 thuộc một trong các đối tượng: Có kết quả học tập cả năm lớp 11 đạt mức tốt, kết quả rèn luyện cả năm lớp 11 đạt mức tốt hoặc Có kết quả học tập cả năm lớp 12 đạt mức tốt, kết quả rèn luyện cả năm lớp 12 đạt mức tốt. ﻿

﻿Trên cả nước, một số trường tư nhân cũng công bố quỹ học bổng rất lớn cho sinh viên như Trường Đại học Phenikaa (50 tỷ), Trường Đại học CMC (96 tỷ) và FPT (151 tỷ).