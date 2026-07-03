Wilo ra mắt giải pháp bơm tăng áp thông minh, khẳng định cam kết dài hạn tại Việt Nam

Trong bức tranh quy hoạch và phát triển không gian sống hiện đại, áp lực nước không đơn thuần là một chỉ số kỹ thuật hạ tầng mà đã trở thành yếu tố phản ánh trực tiếp cho chất lượng sống. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các mô hình nhà phố nhiều tầng và các tổ hợp kiến trúc phức hợp đang đặt ra bài toán về việc duy trì áp lực nước ổn định và lưu lượng đồng đều tại mọi điểm sử dụng.

Trước thách thức này, ngày 26/06/2026, Wilo Việt Nam đã tổ chức Sự kiện ra mắt sản phẩm với chủ đề "Tối ưu nguồn nước, khởi tạo tiện nghi". Sự kiện đánh dấu bước tiến mới của Wilo trong việc mang đến những giải pháp bơm tăng áp thế hệ mới, được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về áp lực nước ổn định, hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng và nâng cao chất lượng sống cho các gia đình Việt.

Sự kiện được Wilo định vị như diễn đàn kết nối giữa các doanh nghiệp, nhà sản xuất, đơn vị phân phối và các đối tác kỹ thuật trong hệ sinh thái hạ tầng dân dụng và dự án. Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp OEM, đơn vị bán lẻ cùng các đối tác hoạt động trong lĩnh vực năng lượng và bơm nhiệt. Thông qua sự kiện, Wilo tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng các đối tác tại Việt Nam, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở rộng dải sản phẩm chất lượng cao hướng tới tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Ông Hồ Phạm Hoàng Nguyên – Tổng Giám đốc Wilo Việt Nam chia sẻ về Tập đoàn Wilo cũng như hành trình phát triển của Wilo tại Việt Nam

Hệ sinh thái sản phẩm: Tối ưu trải nghiệm cho từng không gian sống

Thấu hiểu rằng mỗi công trình dân dụng đều có cấu trúc cơ điện và nhu cầu áp lực nước khác nhau, Wilo mang đến danh mục 4 dòng giải pháp tăng áp chuyên biệt, tích hợp các công nghệ cốt lõi từ CHLB Đức.

Ông Liu Edison - Chuyên gia sản phẩm Wilo phụ trách Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ chi tiết về phân khúc bơm dân dụng

Trong đó, Wilo-SKY được định vị ở phân khúc cao cấp với công nghệ biến tần thông minh, cho phép tự động điều chỉnh tốc độ động cơ theo nhu cầu sử dụng thực tế. Bơm được trang bị motor nam châm vĩnh cửu, hiệu suất cao IE5, giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ và giảm đáng kể kích thước lắp đặt, đi cùng với màn hình cảm ứng dễ dàng sử dụng.

Wilo-HiMulti 1 tập trung vào tính linh hoạt trong lắp đặt nhờ cấu trúc hai đường xả theo phương đứng và phương ngang, hỗ trợ tối ưu hóa không gian và thích hợp với nhiều phương án thi công khác nhau. Bơm cũng được trang bị biến tần thông minh tích hợp và sử dụng motor hiệu suất cao IE5.

Khách tham dự trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm mới ra với thiết kế hiện đại và giao diện thân thiện với người dung.

Với kích thước nhỏ gọn hơn chiếc Ipad mini Wilo-Reno phù hợp với những không gian lắp đặt hạn chế nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất vận hành ổn định và độ êm ái cao. Bơm được tích hợp 3 tốc độ vận hành tự động khác nhau.

Wilo-PUN Pro được trang bị bộ cảm biến dòng chảy và cảm biến áp suất điện tử, cùng nhiều cơ chế bảo vệ như chống chạy khô, chống kẹt cánh bơm và chống quá nhiệt. Độ ồn vận hành chỉ 38 dB cùng khả năng chịu được nước nóng lên đến 90 độ C giúp sản phẩm hoạt động êm ái, góp phần kiến tạo không gian sống tiện nghi.

Bà Park Jeongyun – Đại diện đến từ nhà máy Wilo Hàn Quốc tiếp tục mang đến những chia sẻ về các dòng sản phẩm mới

Đồng kiến tạo và phát triển bền vững hệ sinh thái nội địa

Tại sự kiện, Wilo cũng nhấn mạnh định hướng phát triển dài hạn tại thị trường Việt Nam thông qua việc xây dựng mạng lưới đối tác chiến lược và hệ sinh thái phân phối bền vững.

Theo đại diện Wilo Việt Nam, mục tiêu của doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc mở rộng thị phần mà còn hướng tới đồng hành cùng các đối tác trong việc giải quyết những nhu cầu thực tế về hạ tầng nước và nâng cao chất lượng công trình dân dụng.

Trong khuôn khổ sự kiện, Wilo đã tổ chức hoạt động tri ân các đối tác chiến lược, đồng thời tạo không gian kết nối giữa doanh nghiệp, nhà phân phối và các đơn vị kỹ thuật nhằm trao đổi về xu hướng công nghệ cũng như cơ hội hợp tác trong tương lai.

Kế thừa hơn 150 năm di sản kỹ thuật và kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ bơm và hệ thống bơm, Wilo tiếp tục mở rộng hiện diện tại Việt Nam thông qua các giải pháp phù hợp với nhu cầu địa phương. Danh mục sản phẩm mới được giới thiệu tại sự kiện đánh dấu bước tiến tiếp theo của doanh nghiệp trong việc mang các giải pháp nước hiệu quả và tiện ích hơn đến với người dùng Việt.

Thông tin về tập đoàn Wilo: Wilo là tập đoàn công nghệ bơm hàng đầu của Đức, cung cấp các giải pháp bơm và hệ thống thông minh cho lĩnh vực quản lý nước, tòa nhà và công nghiệp nhẹ. Với hơn 150 năm phát triển, Wilo hiện hoạt động tại nhiều quốc gia trên thế giới, tập trung vào các giải pháp tối ưu hiệu suất năng lượng, quản lý nước và phát triển bền vững. Thông qua mạng lưới đối tác ủy quyền, Wilo tiếp tục mở rộng phân phối danh mục sản phẩm tăng áp thế hệ mới, mang đến thêm nhiều lựa chọn cho khách hàng dân dụng tại thị trường Việt Nam.