Chiến lược phát triển của Coca-Cola Việt Nam gắn liền trách nhiệm xã hội

Dấu ấn phát triển trong hơn 30 năm

Tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2026, Công ty Coca-Cola Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn khi có năm thứ 3 liên tiếp dẫn đầu nhóm doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) và lọt Top 10 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiêu biểu. Phía sau sự công nhận bền bỉ này là chiến lược phát triển kinh doanh đi đôi với trách nhiệm, nơi sự tăng trưởng của doanh nghiệp được gắn kết bền chặt với mong muốn tạo giá trị dài hạn cho cộng đồng.

Công ty Coca-Cola Việt Nam được vinh danh tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2026.

Coca-Cola Việt Nam duy trì lợi thế cạnh tranh dài hạn khi sở hữu một nền tảng hạ tầng vững chắc, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về hiệu suất và môi trường. Nổi bật là sự kiện khánh thành nhà máy tại khu công nghiệp Phú An Thạnh (Bến Lức, Tây Ninh) với tổng vốn đầu tư lên đến 136 triệu USD.

Nhà máy Tây Ninh là cơ sở thực phẩm đồ uống đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận Công trình xanh LEED cấp độ Vàng (V4: BD+C). Với 5 dây chuyền chiết rót và đóng chai tiên tiến, hệ thống này cung cấp tổng công suất lên đến 1 tỷ lít đồ uống mỗi năm.

Bên cạnh đó, thông qua các nhà máy sản xuất và chuỗi cung ứng giá trị, Coca-Cola Việt Nam còn tạo việc làm cho khoảng 4.000 nhân viên trực tiếp và gấp 6 - 8 lần số lượng lao động gián tiếp, đóng góp tích cực vào bức tranh kinh tế tại các địa phương nơi công ty hoạt động.

Nỗ lực chung tay quản lý bao bì

Là một doanh nghiệp sản xuất tiêu dùng quy mô lớn, Coca-Cola đã triển khai nhiều giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm dựa trên hai trụ cột cốt lõi: Thiết kế - Hợp tác để thu gom.

Về mặt thiết kế, Coca-Cola đã triển khai hành động thiết thực như loại bỏ màng co nhựa trên nắp chai Dasani từ 2019, thay thế chai nhựa màu xanh đặc trưng của Sprite bằng chai nhựa trong suốt vào 2021, in thông điệp "Tái chế tôi" trên tất cả bao bì sản phẩm để khuyến khích người dùng phân loại rác tại nguồn. Năm 2022, sự ra mắt của chai Coca-Cola làm từ 100% nhựa tái chế rPET (không bao gồm nắp và nhãn) giúp giảm sử dụng khoảng 2.000 tấn nhựa nguyên sinh mỗi năm. Gần đây nhất, doanh nghiệp tiếp tục ứng dụng công nghệ sản xuất bao bì nhỏ gọn tiên tiến với dòng sản phẩm "Chai bỏ túi" PET 250ml mới, giúp giảm lượng nhựa sử dụng, đánh dấu thêm một bước tiến quan trọng trong bức tranh tổng thể về nỗ lực quản lý bao bì.

Ngoài ra, là một trong những thành viên sáng lập của Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) từ 2019, Coca-Cola luôn chủ động tham gia vào nỗ lực xây dựng hạ tầng thu gom tại địa phương. Đồng thời, thông qua việc đồng hành cùng tổ chức GreenHub (2022-2023), dự án tại huyện Cần Giờ đã thành công thu gom và xử lý 152 tấn rác thải nhựa, tạo ra một mô hình thực tiễn về quản lý rác thải có sự tham gia của cộng đồng.

Các bạn trẻ háo hức tham gia vào hành trình tái sinh chai nhựa.

Nổi bật từ 2023 đến nay là chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối" tại TP.HCM và Hà Nội, Coca-Cola hợp tác cùng các đơn vị như VECA, BOTOL và GreenU để lắp đặt các máy thu gom tại nhiều khu dân cư và trường đại học lớn. Việc kết hợp cơ chế tích điểm đổi quà trên Mini-app Zalo không chỉ giúp thu gom thành công hàng trăm nghìn chai nhựa và lon nhôm, mà còn nâng cao nhận thức của người trẻ về tầm quan trọng của việc phân loại rác thải nhựa.

Đồng hành cùng cộng đồng

Bên cạnh mục tiêu kinh doanh, Coca-Cola còn thể hiện trách nhiệm xã hội qua những hoạt động hỗ trợ kịp thời, thiết thực và nhân văn. Tiêu biểu là chương trình "Chợ Tết 0 Đồng" đã được triển khai 4 năm liên tiếp, trao tặng hơn 6.000 phần quà nhu yếu phẩm đến các hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM, Tây Ninh, Đà Nẵng, Thái Nguyên và Bắc Ninh, góp phần mang đến một cái Tết đủ đầy hơn cho cộng đồng.

Coca-Cola đồng hành, hỗ trợ cho người dân có mùa Tết trọn vẹn.

Thông qua Quỹ Coca-Cola toàn cầu, doanh nghiệp đã chủ động cung cấp nguồn viện trợ nhân đạo không hoàn lại trị giá 150.000 USD (hơn 3,9 tỷ đồng) để hỗ trợ tái thiết cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Thái Nguyên và Bắc Ninh. Trước đó, thương hiệu cũng đã kịp thời đóng góp 16 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bước tiến của Coca-Cola tại Việt Nam không chỉ nằm ở những con số tăng trưởng mà còn ở sự gắn bó với địa phương. Việc kết nối giữa hiệu quả sản xuất và những nỗ lực hỗ trợ cộng đồng là cách doanh nghiệp lựa chọn để phát triển bền bỉ.