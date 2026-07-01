Một cổ phiếu liên quan hệ sinh thái của doanh nhân Vũ Văn Tiền tăng trần 6 phiên liên tiếp: Điều gì đang diễn ra?

Cổ phiếu SHN của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tiếp tục tăng trần trong phiên 2/7, lên 6.200 đồng/cp. Đây là phiên tăng trần thứ 6 liên tiếp của mã này, tính từ ngày 25/6.

Trong chuỗi tăng nói trên, thị giá SHN đã đi từ 4.000 đồng/cp lên 6.200 đồng/cp, tương ứng tăng 55%. Nếu so với mức 3.700 đồng/cp trước nhịp tăng, cổ phiếu này tăng gần 68%.

Thanh khoản cũng tăng mạnh trong các phiên gần đây. Phiên 2/7, SHN ghi nhận hơn 580.000 cổ phiếu được sang tay; trước đó phiên 1/7 cũng có gần 482.000 cổ phiếu khớp lệnh.

Theo báo cáo sở hữu cổ đông lớn, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình đã mua vào 10,58 triệu cổ phiếu SHN trong ngày 25/6. Sau giao dịch, tổ chức này nâng lượng nắm giữ từ hơn 2,3 triệu cổ phiếu, tương đương 1,79% vốn, lên gần 12,9 triệu cổ phiếu, tương đương 9,95% vốn SHN, qua đó trở thành cổ đông lớn.





Giải trình từ phía SHN

Trong văn bản giải trình việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 25/6 đến 1/7, SHN cho biết hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường, không phát sinh sự kiện hoặc thông tin trọng yếu chưa được công bố có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Doanh nghiệp cũng cho rằng diễn biến giá cổ phiếu là khách quan theo quan hệ cung - cầu của thị trường và công ty không thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm tác động đến giá cổ phiếu.

SHN đồng thời lưu ý việc Chứng khoán An Bình đã mua cổ phần, nâng sở hữu lên 9,9495% và đã thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin theo quy định.





Mối quan hệ với hệ sinh thái Geleximco

SHN là doanh nghiệp từng có nhiều liên hệ với hệ sinh thái Geleximco của doanh nhân Vũ Văn Tiền. Trên thị trường, công ty từng được chú ý bởi các thương vụ hợp tác đầu tư bất động sản, cung cấp than cho Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long và gần đây mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh ô tô.

Theo thông tin công bố, SHN có hợp tác với Geleximco tại một số dự án bất động sản. Tại cuối năm 2025, công ty ghi nhận khoản phải thu 446,8 tỷ đồng liên quan hợp đồng hợp tác với Geleximco tại dự án khách sạn trong Khu đô thị Thành phố Giao lưu, Hà Nội. SHN cũng từng ký quỹ, ký cược với Geleximco liên quan dự án Khu đô thị mới Hòa Bình - Geleximco tại Phú Thọ.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn đầu tư vào CTCP Daso để phát triển dự án tại Đồ Sơn, Hải Phòng; triển khai một số dự án tại Lào Cai; đồng thời hoạt động trong mảng cung cấp than và kinh doanh ô tô. Trong năm 2025, SHN cho biết bắt đầu hoạt động thêm lĩnh vực kinh doanh ô tô với Đại lý O&J Hà Đông, có sự hỗ trợ từ Geleximco.

Trước đó, hồi tháng 1/2026, SHN thông qua việc vay vốn từ Tập đoàn Geleximco nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh. Khoản vay có giá trị 320 tỷ đồng, thời hạn 6 tháng, lãi suất tối đa 12%/năm.

SHN là doanh nghiệp hoạt động đa ngành, gồm thương mại, xuất nhập khẩu, bất động sản, xây dựng và đầu tư dự án. Trong đó, mảng thương mại vẫn đóng vai trò chính trong cơ cấu doanh thu, còn lợi nhuận duy trì ở mức mỏng.

Về kết quả kinh doanh, quý 1/2026 SHN ghi nhận doanh thu thuần 1.107 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 0,93 tỷ đồng, giảm gần 79% so với quý 1/2025. Dù doanh thu duy trì trên nghìn tỷ đồng, biên lợi nhuận của doanh nghiệp vẫn ở mức rất mỏng.

Năm 2026, SHN đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 4.775 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 9,5 tỷ đồng. Doanh nghiệp định hướng đẩy mạnh mảng thương mại, cung cấp than và nguyên vật liệu cho nhà máy nhiệt điện, nguyên liệu ngành giấy, kinh doanh ô tô, thiết bị công nghiệp, đồng thời trực tiếp triển khai hoặc hợp tác đầu tư một số dự án bất động sản.