PNJ Lab nói gì khi Giám đốc bị bắt vì ‘phù phép’ giấy kiểm định kim cương?

Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và vật chứng. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã đưa hơn 28.000 viên kim cương nhập lậu vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước khoảng 280 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nổi lên trong đường dây buôn lậu này là đối tượng Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974), trú tại phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Thảo là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Ngay trong tối 2/7, Công ty TNHH Một Thành Viên Giám Định PNJ (PNJ Laboratory, thương hiệu mới là P-Lab) vừa phát đi thông cáo báo chí liên quan đến vụ việc ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab, bị cơ quan chức năng điều tra về hành vi buôn lậu.

Theo P-Lab, đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân và đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp cho biết tôn trọng quá trình điều tra, không đưa ra bất kỳ nhận định nào ngoài những thông tin đã được cơ quan chức năng công bố, đồng thời sẵn sàng phối hợp đầy đủ khi có yêu cầu.

P-Lab cũng khẳng định hoạt động kiểm định tại công ty vẫn được thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ, trên cơ sở hệ thống quản lý chất lượng khách quan và cơ chế kiểm soát nội bộ chặt chẽ. Để đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn, doanh nghiệp đã phân công nhân sự điều hành phù hợp nhằm duy trì việc cung cấp các dịch vụ bình thường.

Theo doanh nghiệp, trong nhiều năm qua, các kết quả kiểm định của P-Lab luôn được thực hiện dựa trên các nguyên tắc chính xác, khách quan và trách nhiệm. P-Lab cho biết sẽ tiếp tục hoạt động minh bạch, tuân thủ các quy định của pháp luật và đặt quyền lợi chính đáng của khách hàng, đối tác lên hàng đầu.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, P-Lab là công ty con của PNJ, hoạt động độc lập và chuyên cung cấp dịch vụ kiểm định vàng, hợp kim cùng các sản phẩm từ đá.

Công an thu giữ 1.100 viên kim cương các loại - Ảnh: CACC

Liên quan đến vụ việc buôn lậu kim cương, theo cơ quan điều tra, Công ty PNJ-LAP là một trong những đơn vị giám định đá quý có uy tín tại thị trường Việt Nam, với vai trò là Giám đốc, đối tượng Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ, sau đó với kiến thức chuyên môn của bản thân Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAP, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAP để bán cho khách hàng kiếm lời.

Cơ quan điều tra cho biết, giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương. PNJ-LAP là đơn vị kiểm định độc lập, theo quy định không được phép kinh doanh đối với các sản phẩm mình kiểm định, tuy nhiên Thảo vì mục đích vụ lợi đã thực hiện trái với quy định, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan kiểm định, ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng đối với các sản phẩm kim cương đang được lưu hành trên thị trường Việt Nam.

Cũng trong vụ án này, cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của nhiều mắt xích quan trọng trong đường dây. Trong đó, Abhishek Deepak Patel (sinh năm 1994), quốc tịch Ấn Độ được xác định giữ vai trò quản lý hàng hóa, tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam; Trịnh Quang Chung (sinh năm 1984), trú tại phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai là đối tượng trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam.

Sau khi hàng được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (sinh năm 2005), trú tại phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh có nhiệm vụ tiếp nhận từ Chung, tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP. Hồ Chí Minh, An Giang và TP. Hà Nội. Trong khi đó, Trần Thị Hằng (sinh năm 1985), trú tại phường Nhiêu Lộc, TP. Hồ Chí Minh là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương từ Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới.

Phan Trang